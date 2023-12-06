محافظ الدقهلية: لدينا منطقة صناعية في جمصة تتميز بموقع جغرافي رائع

عقد د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية ود.ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأربعاء، لقاءً بالمستثمرين أصحاب المصانع بالمنطقه الصناعيه بجمصه للاستماع الي مشاكلهم ومطالبهم للعمل علي حلها من داخل مقر الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بجمصة، حيث استمعوا الي مشاكل المستثمرين مع جميع الجهات الأخرى منها المجمعة العشرية وتأخر إصدار عدد من تراخيص المصانع وتغيير بعض الأنشطة وعلي الفور تم التوجيه بسرعة إنهاء هذه المشاكل وحلها.

وقام مختار ورئيس هيئة التنمية الصناعية، بتفقد عدد من المصانع بالمنطقه الصناعيه للوقوف علي المعوقات لتذليلها من أجل مواصلة الإنتاج إضافة إلي أعمال الترفيق الجارية بمرحلة 108 فدان الجديدة امتداد المنطقه الصناعية وجاري الانتهاء من أعمال الترفيق بالكامل وتسليم الأرضي الي المستثمرين لبدء أعمال إنشاء المصانع، والتقوا مجموعة مستثمرين من دولة الصين أثناء تنفيذ انشاء مصنع لهم بمنطقه 108 فدان.

وأكد المحافظ أن الرئيس السيسي يولي الصناعة ودعم المستثمرين اهتمامًا كبيرًا لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري؛ لأن الصناعة هي المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدول.

وأكد مختار أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المختلفة تعمل في تعاون كامل من أجل حل كافة مشاكل المستثمرين والصناعة في مصر، من خلال توفير قطع أراضي لإنشاء مصانع جديدة وإصدار التراخيص وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير المتعلقه بمستلزمات الإنتاج والمنتجات.

وقال المحافظ إن مصر تفتح ذراعيها لجميع المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار فيها ولدينا مناطق صناعية واعدة ووفرة في الايد العاملة، إضافة إلى مناخها المعتدل وموقعها الفريد وتضم أهم مجري ملاحي في العالم وهو قناة السويس الذي يربط البحر الأحمر بالمتوسط وهو شريان التجارة العالمية.

أشار مختار إلى أن الصناعة هي الحل الأمثل من أجل تلبية احتياج السوق المحلي والأسواق العالمية والتي ستسهم بشكل أساسي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل للشباب وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار المحافظ إلى أنه لدينا منطقة صناعية بجمصة تتميز بموقعها الجغرافي المتميز حيث تقع علي الطريق الساحلي تتوسط ثلاث موانئ بحرية ميناء دمياط وبورسعيد والإسكندرية وتتوسط المنطقه الصناعيه محافظات الدلتا فهي منطقة جاذبة للاستثمار والمستثمرين، مشيرًا إلي أنها تضم عدد كبير من المصانع تنتج صناعات ذات جودة عالية تقوم بتصديرها الي الأسواق العربية والأجنبية.

أوضح مختار أن مرحلة 108 فدان الجديده ستسهم في انشاء وتشغيل عدد 200 مصنع جديد، إضافة إلى 400 مصنع يعملون الآن في المرحلة الأولي والثانية والثالثة سيسهمون في احداث نقل نوعية في المنطقة الصناعية بجمصة، لافتًا إلى أن ما شاهدناه اليوم من منتجات ذات جوده عالية ومصانع تضم العديد من الصناعات المختلفه يعد فخر للصناعة المصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئه العامه التنمية الصناعية واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة والمهندس أحمد عبدالرؤف مدير إدارة المشروعات بالهيئة، والعقيد حسن جاد مدير إدارة التصرفات العقارية بالهيئة، وأمير البرنس مدير إدارة الحماية المدنية بالهيئة ومحمد فايز إدارة خدمة العملاء بالهيئة، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وسلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية وعصام حجاج مدير عام إدارة الإستثمار بالمحافظة، ود.مصطفى عنان مدير المنطقه الصناعية بجمصة، والمهندس رجب عبدالحميد عضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة وعدد من المستثمرين أصحاب المصانع.

جانب من اللقاء