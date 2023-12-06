الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل صدمته سيارة أمام منزله بالدقهلية

جثه طفل
جثه طفل

لقي طفل بمحافظة الدقهلية مصرعه بعدما صدمته سيارة نقل "بيك أب" بقرية أبوداود مركز تمي الأمديد حال قيامه باللهو أمام منزله واصطدمت به السيارة، مما أدى إلى حدوث إصابته بنزيف فى المخ ووصوله المستشفى جثة هامدة. 


تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى تمى الأمديد المركزي بوصول الطفل "محمود.ج.ع.م"، 5 أعوام ومقيم طرف أسرته بقرية أبو داود دائرة المركز جثة هامدة "ادعاء حادث طريق". 


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد لمكان البلاغ وبالفحص وسؤال والدة الطفل، 30 عاما، ربة منزل، وجد الطفل، 75 عاما، مزارع ويقيمان بذات القرية، قررا أنه حال لهو المتوفي أمام منزله اصطدمت به السيارة رقم "د د أ 1562 نقل بيك أب" قيادة "عوض.م.ع.م"، 24 عاما، سائق ومقيم بذات القرية مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته واتهما قائد السيارة بالتسبب فى ذلك.


بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة جرى ضبط السائق المتهم، وبمواجهته أقر بحدوث الواقعة دون قصد منه وقدم رخصتي القيادة والتسيير ساريتين.


جرى التحفظ على السيارة وحرر عن ذلك المحضر رقم 8357 جنح مركز تمي الأمديد وجار العرض على  النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية قرية ابوداود مركز تمي الإمديد مدير أمن الدقهلية اللواء مروان حبيب

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