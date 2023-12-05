الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: الكنيسة المصرية عليها دور مجتمعي في الاستحقاقات الدستورية

جانب من استقبال المحافظ
جانب من استقبال المحافظ لوفد الكنيسة

استقبل د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الثلاثاء الأنبا صليب، أسقف ميت غمر وبلاد الشرقيه والنائب البابوي لابراشية المنصوره توابعها في إطار التوعية المجتمعية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى ممثلين ابراشية المنصورة وميت غمر ودير القديسة دميانة بالبراري وهم القمص بيشوي كامل، والقمص ديسقورس شحاته، والقمص فيلبس سعد، والقمص لوقا بشري، والقس يوسف سمير، والقس فيلوباتير رزق، والقس رويس مفيد، والقس غبريال النجاشي، والقس هدار النقلوني، والقس نوغير أسحق، والدكتور شنودة نجيب.

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وأكد المحافظ أن الكنيسة المصرية عليها دور مجتمعي يظهر دائمًا في الاستحقاقات الدستورية من خلال توعية المواطنين وتقديم الدعم الكامل من أجل نجاح هذا الاستحقاق وخروجه بمظهر مشرف أمام الجميع في محلمة وطنية لا تعرفها إلاّ مصر من خلال تناغم وتناسج كافة أطياف المجتمع مسلمين واقباط في دلالة قوية علي مدي عمق وعظمة هذا الشعب الذي ضرب اروع المثل في الإخاء والتسامح والسلام.

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وجدد مختار دعوته لجموع شعب الدقهلية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية انطلاقا من دورنا الوطني تجاه هذا الوطن الذي يتطلب منا جميعًا الوقوف كتفا بكتف من أجل بنائه والحفاظ على آمنة واستقراره.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الانتخابات الرئاسية المنصورة

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