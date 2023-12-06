الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إزاي تتجنبي الصدام مع شريك حياتك؟".. منى عبد الغني تُجيب

منى عبد الغني
منى عبد الغني

أوضحت الإعلامية منى عبدالغني، السبب في خسارة المرأة للنقاش مع زوجها، قائلة: "في العادة لا تخلو الحياة الزوجية من الخلافات والتي قد تتطور إلى مشاجرات". 

وأضافت الإعلامية منى عبدالغني خلال تقديمها برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة cbc، أن خبراء العلاقات الزوجية وضعوا قائمة طويلة للأسباب التي تزيد من الخلافات الزوجية، وتجعل المرأة تخسر في الكثير من نقاشاتها، وأول هذه الأسباب هو الصوت العالي والعصبية الزائدة، هو ما يجعلها تخسر طيلة الوقت". 

وتابعت: “الست لو رفعت صوتها ولو كان لديها الحق، حقها هيضيع”، مؤكدًة أن الحديث بهدوء يوفر نقاشًا محترمًا ويُساهم في الوصول لحلول" .

ومن جانبها، قالت الإعلامية إيمان عز الدين:" أنه كلما كانت نبرة صوت الزوجة هادئ في نقاشها مع زوجها وكلما كانت نظرتها ثاقبة وابتسامتها خفيفة وليست صفراء أو مستفزة، واستخدمت بعض الكلمات مثل تمام، حاضر، اللي تشوفه، إللي يريحك، كلما كسبت في نقاشها". 

منى عبدالغني إيمان عز الدين العلاقات الزوجية الخلافات الزوجية النقاشات الزوجية

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