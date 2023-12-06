الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جهود على مدار الساعة.. تنسيق مصرى متواصل لدعم الأشقاء فى غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

تنسيق كامل وجهود على مدار الساعة، بذلتها الدولة المصرية بالتعاون مع القوى الإقليمية والدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مسئولة لـ"القاهرة الإخبارية" ثبات الموقف المصري ومواصلة المساعي لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم جميع أنواع الدعم في ظل الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع المحاصر تحت القصف الإسرائيلي المتواصل وعمليات اجتياح أحيائه.

وأكدت المصادر، استمرار فتح معبر رفح من الجانب المصري، لتسهيل عودة العالقين إلى القطاع وإخراج المصريين والرعايا الأجانب من داخله، وتوصيل المساعدات والمواد الإغاثية والمستشفيات الميدانية واستقبال الجرحى للعلاج في المستشفيات المصرية.

مصادر لـ"القاهرة الإخبارية": مصر تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار بغزة لإنهاء الكارثة الإنسانية

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وأشارت المصادر لـ "القاهرة الإخبارية"، إلى التنسيق الكامل بين الهلال الأحمر المصري مع الوكالات المعنية لتذليل الصعاب واستقبال المساعدات وتقديم المساندة اللازمة لإدخال المساعدات للقطاع.

وكشفت عن أنَّ عدد رحلات الجسر الجوي حتى أمس الثلاثاء، 285 طائرة وعدد الشاحنات 2312 شاحنة، إلى جانب  إدخال 37 عربة إسعاف و1788 طن وقود و3391 طن أدوية و17226 طن مواد غذائية، فضلًا عن خروج 11067 من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، وخروج 529 مصابًا، وخروج 1553 مصريًا.

 

مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في أراضي القدس الشرقية المحتلة

وفي سباق متصل، أدانت وزارة الخارجية، مصادقة إسرائيل على بناء تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة، باعتباره يمثل انتهاكًا صارخًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت الخارجية في بيانها، على الرفض القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والمحاولات المتكررة للمساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية القائمة سعيًا لفصل أجزاء من الأرض عن محيطها الفلسطيني، مطالبة إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية. 

وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير، والأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، للاضطلاع بمسئولياتها تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض من أسس مستقبل عملية السلام وقضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددة على ضرورة توقف إسرائيل عن استغلال انشغال العالم بالحرب التي تشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة لتكثيف ممارساتها غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية.

القاهرة الإخبارية لقناة القاهرة الإخبارية مصادر الشعب الفلسطيني الأشقاء الفلسطينيين دعم الأشقاء الفلسطينيين

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"القاهرة الإخبارية": مصر تواصل فتح معبر رفح من الجانب المصرى لعودة العالقين

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