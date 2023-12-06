استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين فى قصف إسرائيلى متواصل على غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب العشرات، ظهر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي متواصل من قبل طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طيران الاحتلال قصف منزلين قرب مفترق الشعبية بمدينة غزة، مما أدى لسقوط عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمر بناية سكنية في مخيم جباليا شمال القطاع، مما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين بينهم أفراد عائلة الزميل الصحفي مراسل قناة الجزيرة مؤمن الشرافي.

كما تسبب القصف الجوي على منزلين داخل حارة المجايدة وسط خان يونس جنوب القطاع، لسقوط عشرات الإصابات والمفقودين.

الاحتلال يقصف مدرسة للنازحين فى بيت لاهيا

ونفذت مدفعية الاحتلال قصفا مكثفا على شمال غزة، وعلى منازل مجاورة لمدرسة "عوني الحرثاني الثانوية للبنات" التي تضم آلاف النازحين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما نفذ طيران الاحتلال غارات عنيفة قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب القطاع، وعلى أراض زراعية جنوب قرية المصدر قرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وسبق، وأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن تدمير 9 دور نشر ومكتبات، بالإضافة إلى تضرر عدد من المراكز الثقافية بشكل كلي أو جزئي عُرف منها 21 مركزًا، كما تعرض معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة للتدمير بما فيها 20 مبنى تاريخيا، من كنائس، ومساجد، ومتاحف، ومواقع أثرية، وتدمير وتضرر 3 استوديوهات وشركات إنتاج إعلامي وفني.

وأصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية التقرير الشهري الثاني، الصادر اليوم الأربعاء، الذي يرصد ما تعرض له القطاع الثقافي الفلسطيني في قطاع غزة على مدى شهرين، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقصفت طائرات الاحتلال ثمانية متاحف، منها متحف رفح، ومتحف القرارة، ومتحف خان يونس، إضافة إلى تدمير معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة بما فيها عشرات المباني التاريخية.