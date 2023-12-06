"القاهرة الإخبارية": الدفاع المدنى بغزة ينفذ أكثر من 20 ألف عملية استجابة إنسانية

أكد الدفاع المدني بغزة، أنه تم تنفيذ أكثر من 20 ألف عملية استجابة إنسانية بالقطاع، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها.

ونوّه الدفاع المدني بغزة، أنه ليس لدى الدفاع المدني بغزة أي معدات جراء القصف الإسرائيلي.

وفي وقتٍ سابق، أكد الدفاع المدني بغزة، عدم وجود مناطق آمنة في قطاع غزة، وأن القصف يصل إلى كل مربع بالقطاع، موضحًا أن قطاع غزة بحاجة ماسة لتوفير الوقود لسيارات الإسعاف والآليات قبل أن تتوقف كليًا، خاصة أن الاحتلال يتعمد قصف الأعيان المدنية والبنى التحتية، مطالبًا بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الدفاع المدني للمناطق المنكوبة.