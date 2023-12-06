الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": الدفاع المدنى بغزة ينفذ أكثر من 20 ألف عملية استجابة إنسانية

قطاع غزة
قطاع غزة

أكد الدفاع المدني بغزة، أنه تم تنفيذ أكثر من 20 ألف عملية استجابة إنسانية بالقطاع، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها.

ونوّه الدفاع المدني بغزة، أنه ليس لدى الدفاع المدني بغزة أي معدات جراء القصف الإسرائيلي.

وفي وقتٍ سابق، أكد الدفاع المدني بغزة، عدم وجود مناطق آمنة في قطاع غزة، وأن القصف يصل إلى كل مربع بالقطاع، موضحًا أن قطاع غزة بحاجة ماسة لتوفير الوقود لسيارات الإسعاف والآليات قبل أن تتوقف كليًا، خاصة أن الاحتلال يتعمد قصف الأعيان المدنية والبنى التحتية، مطالبًا بالضغط على الاحتلال للسماح بدخول الدفاع المدني للمناطق المنكوبة.

القاهرة الإخبارية الدفاع المدني قطاع غزة

مواد متعلقة

فرحات: الانتخابات ذات خصوصية كبيرة مقارنة بالاستحقاقات الرئاسية السابقة

ما هى أبزر صلاحيات ومهام رئيس مصر القادم وفقا للدستور؟.. عمرو خليل يُجيب

عمرو خليل: المصريون يتأهبون للانتخابات الرئاسية.. والعالم يترقب

لماذا لا يستطيع نتنياهو القضاء على حماس؟.. عادل حمودة يشرح

عادل حمودة يروى قصة تورط "نتنياهو" فى فضيحة اغتيال خالد مشعل

انقسام ينذر بانفجار فى الداخل الإسرائيلى.. عادل حمودة يوضح

نتنياهو: إعادة المحتجزين أولوية لنا

الخارجية الأمريكية: إسرائيل لا تبذل ما يكفى من جهود للسماح بوصول المزيد من المساعدات لغزة

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. التايمز تكشف دور "بلاك ووتر" في خطة إغراق أنفاق غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

هلباوي الاعلام !

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية