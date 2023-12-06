الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فرحات: الانتخابات ذات خصوصية كبيرة مقارنة بالاستحقاقات الرئاسية السابقة

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك عوامل عدة تجعل الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ذات خصوصية كبيرة مقارنة بالاستحقاقات الرئاسية السابقة بخاصة منذ العام 2011.

 

وأضاف فرحات، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن أهم هذه العوامل يتعلق بطبيعة اللحظة الراهنة، حيث توجد أزمة في الجوار الشمالي المصري، تهدد الأمن القومي المصري، بوجود مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى مصر.

 

ولفت فرحات، إلى أن هذه الأزمة تنطوي على تكاليف ضخمة جدا على المستوى الإنساني في داخل قطاع غزة بالنسبة للفلسطينيين، ما فرض مسؤولية كبيرة على صانع القرار في مصر وعلى الدولة المصرية، سواء بتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين أو بوقف إطلاق نار، وهذه الجهود تحركت على عدد من المحاور، سواء الرئاسية أو الدبلوماسية.

 

وأوضح مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هذه المرة الأولى التي يكون فيها في الانتخابات الرئاسية المصرية منافسة بين 4 مرشحين بينهم رئيس الجمهورية وبينهم رؤساء 3 أحزاب سياسية مصرية، والذي مهد لهذه الحالة هو الحوار الوطني، والذي أقنع الأحزاب بجدواه وجذبهم للمشاركة.

القاهرة الإخبارية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 تهجير الفلسطينيين مصر الأمن القومي

مواد متعلقة

لماذا لا يستطيع نتنياهو القضاء على حماس؟.. عادل حمودة يشرح

عادل حمودة يروى قصة تورط "نتنياهو" فى فضيحة اغتيال خالد مشعل

انقسام ينذر بانفجار فى الداخل الإسرائيلى.. عادل حمودة يوضح

نتنياهو: إعادة المحتجزين أولوية لنا

الخارجية الأمريكية: إسرائيل لا تبذل ما يكفى من جهود للسماح بوصول المزيد من المساعدات لغزة

"القاهرة الإخبارية": استشهاد سورى وجرح 2 من عائلته فى قصف إسرائيلى بمحيط بلدة أرنون جنوب لبنان

“القاهرة الإخبارية”| حرس نتنياهو يطلب تفتيش رئيس الأركان خلال مجلس الحرب

الخارجية الأمريكية: فرض حظر على تأشيرات المسئولين عن أعمال عنف بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

عاجل| سيول غزيرة تضرب مرسى علم وانقطاع الكهرباء عن غالبية الأنحاء

عاجل.. عدوان جديد على جنين الفلسطينية ومخيمها: إصابات واعتقالات وتدمير للبنية التحتية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة

16060 مواطنًا.. الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائية لعدوان الاحتلال في اليوم الـ60

الاحتلال: "اليوم أكثر أيام العملية البرية من حيث الجرحى والمعارك"