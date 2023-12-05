الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لماذا لا يستطيع نتنياهو القضاء على حماس؟.. عادل حمودة يشرح

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن إسرائيل لا يمكنها القضاء على حماس، فبحسب البيانات الإسرائيلية فقد قتلت 3 آلاف فرد من حماس خلال شهرين، فإنها تحتاج لسنة لتقضي على حماس وقتل نحو 800 ألف فلسطيني.

وأضاف حمودة، اليوم الثلاثاء، خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن محاولة إسرائيل القضاء على حماس بالعنف، انطلقت دعوات في لبنان اجتذبت 250 ألف شاب، وانضموا لما يسمى جماعات طوفان الأقصى.

وأوضح حمودة، أن هناك فارقًا بين الجندي الذي يقتل طفلًا بالرصاص وهو أعزل خوفًا منه، وبين شجاعة المقاوم الفلسطيني في المواجهة ونسف المدرعات من المسافة صفر، العالم كله الآن يعقد هذه المقارنة.

القاهرة الإخبارية حماس طوفان الأقصى المقاوم الفلسطيني المسافة صفر

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