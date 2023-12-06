الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط ورئيس "القابضة للمياه" يبحثان خدمات منطقة الامتداد العمراني

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أوجه التعاون المشترك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والشركة القابضة لاستكمال شبكات المياه والصرف الصحى بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر.

 وتناول اللقاء بحث خطة التنفيذ وفقًا للبنود التى أشار إليها البروتوكول لاستكمال المرحلتين الثانية والثالثة بالمنطقة وفقًا لدراسات محددة وفى إطار ما سيتم تنفيذه من مقايسات تقديرية للأعمال،  وفى هذا السياق،.

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على تنفيذ تلك الأعمال والتعاون مع الشركة لاستكمال أعمال البنية التحتية للمنطقة التى تُعد امتدادا عمرانيا للمدينة مما يساهم فى تحقيق التنمية بها.

وعلى صعيد آخر، بحثت المحافظ والمهندس رسلان خطط التعاون لتعزيز الخدمات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وموقف المشروعات الجاري تنفيذها.

وافتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ  دمياط، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، صباح اليوم، مركز خدمة عملاء كفر سعد، بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس الإدارة واللواء أحمد شاهين رئيس الشركة بدمياط.

وتفقدت المحافظ والمهندس رسلان المركز الذى جاء على مساحة ٢٠٠ متر  وشهد أعمال إحلال وتجديد، كما اطلعا على مايقدمه المركز من ٤٩ خدمة لما يقرب من ٣٨٠٠٠ مشترك بنطاق مدينة ومركز كفر سعد، وكذلك تزويده بقسم خاص لكبار السن وذوي الهمم وأماكن لانتظار المواطنين، حيث يعد المركز ضمن جهود الشركة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر ومتابعة الشكاوى وحلها في أسرع وقت ممكن، ولفتت محافظ دمياط إلى أن مراكز خدمة العملاء تحقق رؤية الدولة لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أشارت إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار المشروع القومي العملاق الذي يشهده مركز كفر سعد "حياة كريمة".

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