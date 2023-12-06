الأنبا مارتيروس يترأس اجتماع مجمع كهنة شرق السكة الحديد

عقد مجمع كهنة شرق السكة الحديد، صباح أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمهمشة مقر نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس القطاع.

وبجانب القداس الإلهي ألقى الأب القس يوحنا عطا كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية صهرجت الكبرى محاضرة عن "الكاهن في رسائل چيروم"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما حثّ نيافة الأنبا مارتيروس على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة.

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية،عقد مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا، أمس، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بالمنيا الجديدة، بحضور نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها نيافته، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

كما صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، اليوم، قداس عيد الشهيد أبي سيفين بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبي سيفين بمدينة الأمل.

وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ٦٣ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس.

وشارك في صلوات القداس الآباء كهنة الكنيسة وبعض من كهنة المنطقة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.

كان نيافة الأنبا أكليمندس قد صلى عشية العيد مساء أمس بالكنيسة ذاتها، وخلالها طَيَّب رفات الشهيد الموجودة بالكنيسة.



واختتمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام المؤتمر السنوي السابع لأمناء مراحل التربية الكنسية، أول أمس، والذي استمر على مدار يوميْن في كنيسة القديس مار يوحنا المعمدان بمنطقة معراج المعادي، وبحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس.

وبجانب صلاة القداس الإلهي دارت فعاليات المؤتمر حول وضع خطة ورؤية للخدمة في عام ٢٠٢٤، وتقسيم المهام على لجان الخدمة، وطرح أفكارًا وأنشطة جديدة داخل بُعد روحي لخدمة أبناء الإيبارشية في مختلف مراحل التربية الكنسية، كما تضمن ثلاثة محاضرات، وهي: "شفاء النفس المتعبة" و"الرجوع إلى الحالة الأولى" و"مبادئ أساسية في الخدمة".

