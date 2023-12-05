الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة اللاتينية: الخدام الذين يحبون الله يجب ألا يضعون الأرض في قلوبهم

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بحلول الثلاثاء الأوّل من زمن المجيء، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: قبل قرون من مجيء الربّ يسوع، كان الأنبياء جميعهم واحد تلوالآخر، يقومون بوظائفهم، واقفين في أعلى البرج، منتظرين مجيئه في عتمة الليل. كانوا يسهرون طوال الليل لئلاّ يفاجئهم لحظات شروق الشمس الأولى... "أللَّهُمَّ أنتَ إلهي إلَيكَ بكَرتُ إلَيكَ ظَمِئَت نَفْسي وتاقَ جَسَدي. كأرضٍ قاحِلةٍ مُجدِبَةٍ لا ماءَ فيها".."آه لوتمزّق السماوات وتنزل! فإنّ الجبال تذوب في وجودك كما لوكانت تحت تأثير النار... منذ بدء العالم، لم تستطع العين أن ترى، يا إلهي، من العظائم التي أعددتها لِلَّذينَ أحبّوك وانتظروا مجيئك".

الخدام الذي يضعون الارض في قلبهم 

غير أنّه إذا وجد أناس تمسّكوا بهذا العالم ولم يترفّعوا عنه، فهؤلاء كانوا أيضًا خدّامًا لله. فقد أُعطوا الأرض ليتشاركوا بها، وكما وعد العليّ بنفسه، فإنّ هذه الأرض هي هديّتهم. أمّا مكافأتنا نحن، فهي تتعلّق بالعالم الآتي... وهذا ما قام به أيضًا خدّام الله الذين تخطّوا هباته الأرضيّة على الرغم من قيمتها بهدف التمسّك بوعود تفوقها جمالاً بعد. لقد ضحّوا بكلّ ما كانوا يملكون من أجل تحقيق هذا الرجاء. لم يرضوا إلاّ بالوصول إلى كمال خالقهم على الأقلّ وكانوا يتوقون إلى رؤية وجه مخلّصهم. ووصل بهم الأمر إلى قبول زوال الأرض وتمزّق السماوات وانحلال عناصر العالم كلّها شرط أن يظهر في النهاية وإلى قبول انهيار العالم على العيش والبقاء من دونه! كانت رغبة المتعبّدين لله في إسرائيل بهذه القوّة، رغبة انتظار ما يجب أن يتمّ... وقد أثبت دأبهم أنّ هناك ما يستحقّ الانتظار.

وبعد أن جاء الربّ ورحل من جديد، أصبح الرُّسل شديدي الإدراك ومفعمين بالتطلّعات كما الأنبياء. وهكذا، استمرّت معجزة الانتظار بجومن المواظبة.

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