أسباب فقدان الشهية وأضرارها على الصحة الجسدية

فقدان الشهية من الأمراض الشائعة حول العالم وتصيب الكثير من الناس دون معرفة الأسباب الطبية التي تؤدي إلى رفض تناول الطعام.

ويعرف عن فقدان الشهية هو اضطراب في الأكل يتسم بفقدان الوزن؛ فهو عبارة عن صعوبات في الحفاظ على وزن مناسب للطول والعمر والقوام؛ الأمر الذي يساهم في تشوه صورة الجسد في كثير من الأفراد.

أبرزهم الربو

ووفقًا لموقع "Very Well Health"، نرصد لكم كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن اسباب فقدان الشهية واضرارها على الصحة الجسدية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي في السطور التالية:

أبرز أسباب فقدان الشهية واضرارها على الصحة الجسدية

هناك العديد من المشاكل الصحية التي تؤدي إلى إصابتك بمرض فقدان الشهية ورفض تناول الطعام إليكم أبرز الأسباب:

أبرزهم الربو.. اسباب فقدان الشهية واضرارها على الصحة الجسدية

1 - الإصابه بمشاكل في الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي.

2 - الإصابه بمرض أديسون.

3 - الربو.

4 - السكري.

5 - الإصابه بأمراض الكلى أو الكبد المزمنة.

6 - ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم.

7 - الإصابة بالإيدز.

8 - فرط نشاط أو قصور عمل الغدة الدرقية.

9 - التهاب الشعب الهوائية المزمن.

10 - فشل القلب.

11 - سرطان القولون أو المعدة.

أبرزهم الربو.. اسباب فقدان الشهية واضرارها على الصحة الجسدية

أعراض فقدان الشهية

في حال استمرار فقدان الشهية لفترة طويلة نسبيًا، فقد تصاحبه بعض الأعراض التالية:

1 - فقدان الوزن غير المقصود.

2 - صعوبة في البلع.

3 - التعرق المبالغ فيه.

4 - الغثيان.

5 - التعب والإعياء.

6 - سوء المزاج.

أضرار فقدان الشهية على الصحة الجسدية

1 - الاصابه بهشاشة العظام.

2 - الجفاف المزمن.

3 - سوء التغذية.

4 - تسوس الأسنان.

5 - اضطرابات الغدة الدرقية.

6 - انخفاض بوتاسيوم الدم والتأثير على نظم القلب.

7 - تلف في عضلة القلب.

8 - انخفاض مناعة الجسم، وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، وزيادة فرصة الإصابة بالعدوى.

9 - فقر الدم.

10 اضطرابات في الجهاز الهضمي.

11 - مشاكل الخصوبة وفقدان الدافع الجنسي.

12 - اضطرابات في الكلى.