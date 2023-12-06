غدًا.. بدء صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة لمدة 3 أيام

يبدأ غدًا الخميس صرف أى متأخرات لمستحقات العاملين على مستوى كافة الجهات الحكومية، لمدة 3 أيام هى 7 و10 و11 من شهر ديسمبر الجارى، وذلك تيسيرًا على العاملين بالدولة وكافة الجهات الإدارية، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة، تبعًا لمواعيد الصرف المعتمدة مسبقًا من وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات ديسمبر

وبحسب منشور رسمى، سيتم صرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها لشهر ديسمبر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 من الشهر الجاري، شاملًا الزيادة المقررة فى الحد الأدنى للأجور وعلاوة الغلاء التى بدأ صرفها اعتبارًا من شهر أكتوبر الماضى.

تعتزم الحكومة استكمال تطوير المنظومة الإلكترونية للمرتبات بما يحقق التكامل بين منظومات الدولة المختلفة، وحفاظًا على مستحقات العاملين بما يضمن صحة احتساب مستحقات العاملين وحصصهم التأمينية، مع فرض رقابة على أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة يتم الصرف منها لمستحقات العاملين منها.

ميكنة أجور العاملين بالدولة

تتضمن الإجراءات تخصيص الاعتمادات المدرجة للموازنة المعتمدة بكل وحدة على مصدر تمويل الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الوحدات الحسابية، أسوة بما يتم فى اعتمادات مقطع عجز الموازنة، مع قيام الوحدة الرئيسية للصناديق الخاصة بتوزيع المقابل المالى البنكى من حسابات الصناديق الخاصة المقابلة للاعتمادات المخصصة للوحدات الفرعية وفقًا لمطالبة معتمدة من الجهة، من خلال طلب مناقلة بنكية خصمًا على حسابها بالبنك المركزى وإضافة إلى باب صناديق وحسابات خاصة بالوحدة الحسابية المركزية وإرسالها لكل من البنك المركزى والوحدة الحسابية المركزية بقطاع التمويل، وبعد الموافقة على المناقلة يتم عمل أذون تسوية للوحدات الفرعية خصمًا من رصيد الصندوق.

الرقابة على أرصدة الصناديق

وتلتزم كل جهة لديها صناديق أو حسابات خاصة بإرسال خطاب إلى الوحدة الحسابية المركزية يفيد بأن المبلغ المحول إليها خضع لنسبة 15% ولا يخضع للخصم مرة أخرى، ويتم إصدار أوامر الدفع على المنظومة الإلكترونية كبديل عن رقم الحساب البنكى للحساب الخاص.