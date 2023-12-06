الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز

محافظات

"صوتك لمصر".. وكيل "تموين الغربية": الوطن يعيش مرحلة تتطلب مساهمة الجميع

محمد أبو هاشم
محمد أبو هاشم

أكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كواجب وطني، موضحا أن الوطن يمر بمرحلة حساسة تتطلب مساهمة الجميع في صناعة مستقبلهم.

ودعا أبو هاشم جميع المواطنين والمواطنات إلى المشاركة الفعّالة والكثيفة في الانتخابات التي ستجري الأسبوع المقبل، أكد على أن المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية تعد واجبًا وطنيًا يجب على الجميع الالتزام به.

وأضاف أن محافظة الغربية كانت من أوائل المحافظات في الاستحقاقات السابقة، ما يجعلها مثالًا يحتذى به في مجال المشاركة السياسية وتعزيز الديمقراطية، لذا، حث جميع الناخبين في الغربية على المشاركة بكثافة في الانتخابات القادمة، والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من خلال الاقتراع.

وأكد أبو هاشم أن المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات تسهم في تعزيز الديمقراطية وتحقيق تطلعات الشعب. دعا جميع المواطنين والمواطنات إلى الوقوف معًا من أجل مصرنا الحبيبة والمساهمة في بناء مستقبلها المشرق.

الانتخابات الرئاسية في ظل مرحلة هامة ودقيقة من عمر مصر

وأضاف وكيل وزارة التموين بالغربية: “تأتي الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ظل مرحلة هامة ودقيقة تمر بها الدولة المصرية وتحديات ضخمة في ظل أزمة اقتصادية عالمية عانت منها مختلف دول العالم، ما يتوجب علينا جميعا القيام بواجبنا الوطني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية وأن نضع المشاركة نصب أعيننا باعتبارها مسئولية تجاه وطننا لا ينبغي أن نتخلى عنها، مستهدفين رفعة وتقدم بلدنا والدفع بها إلى الأمام”.

قائلًا: “أيًا كان المرشح الذي ترغب في التصويت له، انزل وشارك وادلى بصوتك في الانتخابات واختار من يمثلك لتأتي الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين عبر صناديق الاقتراع، ومعبرة عن مكانة الدولة المصرية أمام العالم كله، لنشهد عرس ديمقراطي مشرف لمصر”.

ومن خلال تأكيده على أهمية المشاركة الوطنية في الانتخابات، سلط المهندس محمد أبو هاشم الضوء على دور الفرد المواطن في تشكيل مستقبل البلاد وتحقيق التقدم والتنمية، موجهًا الشكر لـ “الدستور” علي مبادرة "صوتك لمصر" والتي أكد أنها مبادرة تتطابق مع رغبته ورغبة كل المصريين في تحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية والتأكيد على أن تلك المشاركة تعد واجبًا وطنيًا لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.

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