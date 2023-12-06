الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في عيد ميلاد شريهان.. معلومات لا تعرفها عن أنثى القوس

شريهان
شريهان

تحتفل اليوم الفنانة الاستعراضية شريهان بعيد ميلادها الـ 59 عامًا، فيكثر التساؤل لمعرفة معلومات عن أنثى القوس، وشريهان من مواليد برج القوس صاحب الشخصية القوية والمحب للحياة والسفر.

معلومات لا تعرفها عن أنثى القوس 

و الفنانة القديرة شريهان، من أهم وابرز النجوم في تاريخ السينما المصرية،  وقدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة والمختلفة، لتنال حب وتقدير الجماهير لها.

وتزامنًا مع احتفال الفنانة  شريهان بعيد ميلادها اليوم الموافق 6 ديسمبر، يرصد “الدستور” في هذا التقرير كل المعلومات والتفاصيل التي لا تعرفها عن أنثى برج القوس، وإليكمم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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معلومات عن أنثى القوس 

أنثى القوس سيدة صاحبة قرار وتتحكم في مسار حياتها، فهي أمرآة قوية، تعمل جاهدة على تحقيق أحلامها والنجاح في عملها والتطوير فيه، وهذا ما يبرز شخصية الفنانة شريها، أستطاعت جذب قلوب الجماهير لها بسبب نجاحها الساحق في أدوارها المختلفة والمتميزة.

في عيد ميلاد شريهان.. معلومات لا تعرفها عن أنثى القوس 

ويعرف عن أنثى القوس أنها من السيدات التي يصعب الدخول معهم في علاقة عاطفية او صداقة، لذلك تعمل على إكتشاف شخصية الشخص قبل الدخول معه في علاقه، لأنها دائمًا تبحث عن العلاقات المريحة والبسيطة والهادئة بعيدًا عن المشاكل، لذلك يجب أن تحصل على الثقة أولًا لتتمكن من إقناعها وأن تكون على توافق مع رأيها.

في عيد ميلاد شريهان.. معلومات لا تعرفها عن أنثى القوس 

ويعرف عن مولود برج القوس واثق بنفسه لأبعد حد مما يجعل بعض الأشخاص ينفرون منهم، فيما يخص الغيرة فإن برج القوس يأتي في مقدمة الأبراج الغيورة وغيرتها تتمثل في العصبية والغضب الشديد، لذلك يصعب الدخول معه في قصة حب او صداقة.

في عيد ميلاد شريهان.. معلومات لا تعرفها عن أنثى القوس 

أما عن قصص الحب والدخول معه في علاقة رومانسية، فهو برج رومانسي لذلك يحب مولود برج القوس أن يعيش في قصة حب مليئة بالرومانسية والعطف والمشاعر الفياضة، ويعمل مولود برج القوس بعقله أكثر من قلبه ولكنه عندما يقع في الحب فهو يصبح مخلص جدًا وعاشق إلى أقصى درجة.

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