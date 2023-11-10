WATCH IT تُعيد عرض فوازير "فطوطة" و"شريهان" و"صندوق الدنيا"

تعرض منصة WATCH IT الرقمية عبر منصتها عددًا من الفوازير الشهيرة لكبار نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا وتركوا بصمة كبيرة بهذه الأعمال الراسخة في أذهان الملايين.

وتضم منصة WATCH IT قائمة مميزة من أشهر الفوازير كنوع من التنوع للمحتوى الذي تقدمه المنصة لجمهورها من مصر والوطن العربي.

فطوطة

وتعرض المنصة جميع مواسم فوازير "فطوطة" التي قدمها النجم الراحل سمير غانم في شهر رمضان عام 1982 وقدم خلالها شخصية خيالية كوميدية حملت نفس الاسم.

وتضم الفوازير كل يوم فزورة جديدة لها علاقة بإحدى الشخصيات التاريخية الشهيرة، وعلى المشاهدين أن يحزروا في كل مرة اسم الشخصية التي تتمحور حولها الحلقة.

فوازير شريهان “حاجات ومحتاجات”

وتقدم منصة "ووتش إت" سلسلة من الحلقات التي تقدمها شريهان بعنوان "حاجات ومحتاجات" والتي عرضت في عام 1993 وتسأل فيها في كل حلقة عن اختراع من اﻻختراعات التي أفادت البشرية، وصار لا يمكن الاستغناء عنها، وعلى المشاهد معرفة الاختراع الذي تتناوله الحلقة.

عمو فؤاد والاختراعات

كما تعرض منصة "ووتش إت" سلسلة حلقات عمو فؤاد والاختراعات التي قدمها الراحل فؤاد المهندس في عام 1993 ويقدم خلالها في كل حلقة عن شيء أو مكان أو اسم معين معلومات عنها بشكل مبسط، ومن خلال هذه المعلومات يتوصل المشاهد إلى حل الفزورة.

عجايب صندوق الدنيا

وتدور الفوازير والتي عرضت في عام 1991 حول برامج التليفزيون، حيث تقدم الفنانة نيللي خلالها الفزورة لمحة من فكرة البرنامج، والمطلوب من المشاهد معرفة ما هو اسم البرنامج الذي تدور حوله الحلقة.

جدو عبده راح مكتبته

وتعود منصة "ووتش إت" لزمن الفن الجميل من خلال فوازير جدو عبده راح مكتبته والتي قدمها الراحل عبدالمنعم مدبولي في عام 1988 وهي فوازير موجهة للأطفال وقدم خلالها شخصية جدو عبده، حيث يلتقي بالأطفال في مكتبته ويحثهم على القراءة والبحث عن المعلومات، ويحكي لهم العديد من القصص عن الشخصيات والأحداث التاريخية المهمة.