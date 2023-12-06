اللواء أركان حرب عادل العمدة: مبادة "الدستور" للمشاركة في الانتخابات مميزة وجميلة

قال اللواء أركان حرب مهندس عادل محمود العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية والدراسات العليا وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن مباردة جريدة الدستور "صوتك لمصر"، من أكثر المبادرات المميزة والجميلة التي تخدم الدولة بشكل كبير، موضحًا أن كل مواطن يجب الحرص على المشاركة في الانتخابات، قائلا: “افرض رأيك وحط رأيك علشان تشكل مستقبلك بإيدك نزولك الانتخابات هيضيف نتائج إيجابية لحياتك وهيخليك صاحب قرار، ومشاركتك بتساعدك في تفعيل استحقاقك الدستورية، من خلال المشاركة في الانتخابات”.

وتابع اللواء عادل العمدة، أن كل مواطن يجب أن يشارك ويقول رأيه بكل وضوح، موضحًا إن المشاركة في الانتخابات ستساعد بصورة كبيرة في تحقيق الرؤية والمستقبل الخاص بالدولة لذا فالمشاركة في الانتخابات ضرورة ملحة للغاية ويجب على كل مواطن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الديمقراطية تتحقق من خلال المشاركة في الانتخابات، فالمشاركة تحقق لك الديمقراطية التي تسعى لها كبرى الدول العالمية، فالدولة القوية هي التي تتمتع بالديمقراطية، فيجب أن يكون للشعب الوعي الكامل والقدرة على المشاركة في الانتخابات من أجل ضمان قوة الدولة.

وأوضح أن متطلبات المرحلة الحالية تستوجب من كافة الشعب أن يكون له ردة فعل ورأي وليس تابع وصاحب قرار يجب عليه المشاركة فى الانتخابات.