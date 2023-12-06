الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: اعتماد 7 منشآت طبية بالأقصر من الإسكوا العالمية

منشأت هيئة الرعاية
منشأت هيئة الرعاية الصحية

أعلنت هيئة الرعاية الصحية، عن نجاح سبع منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، في الحصول على درجة الاعتماد  القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية.

وأوضح البيان، شملت المنشآت الصحية التي نجحت في اجتياز شروط ومعايير الاعتماد القومية  GAHAR، مراكز طب أسرة «أرمنت الوابورات، الشهيد محمود ناصر »، ووحدات طب أسرة «البعيرات، منشية النوبة، أبوطربوش، الخطباء، المريس»، قد وصل عدد المنشآت التي تم اعتمادها بمحافظة الأقصر حتى الآن إلى 44 منشآة منها 3مستشفيات و8 مراكز و33 وحدة طب أسرة، إضافة إلى حصول 12 مركز ووحدة على الاعتماد المبدئي والتي تعد الخطوة الأولى للإعتماد.

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منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل

وأضاف بيان الهيئة تخدم هذه المنشآت حوالي 185.000 نسمة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر، وقدمت أكثر من مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر حتى الآن.
فيما ثمَّن الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جهود كتيبة العمل بالمنشآت الحاصلة على الاعتماد الكُلي وكذلك كل من ساهم بجهده للوصول إلى اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR والمعترف بها عالميًا، وهو ما يعكس جودة مخرجات النظام الصحي بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

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معايير الاعتماد

وأردف رئيس هيئة الرعاية الصحية: ساهم تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة في تحسين سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل وصولًا للمعايير العالمية.

منشأت هيئة الرعاية الصحية
منشأت هيئة الرعاية الصحية
منشأت هيئة الرعاية الصحية
منشأت هيئة الرعاية الصحية
الرعاية الصحية الأقصر الإسكوا درجة الاعتماد القومية معايير الجودة

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