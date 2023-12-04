غدًا.. الرعاية الصحية تشارك فى جلسة "بلو سكاي لتسريع العمل المناخي"

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية، غدًا الثلاثاء، في جلسة نقاشية بعنوان "بلو سكاي تفكر لتسريع العمل المناخي في مجال الرعاية الصحية"، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP 28.

تعقد الجلسة النقاشية بمنطقة الابتكار المناخي في إمارة دبي، من خلال محادثة على المائدة المستديرة والتى ستقوم بتنظيمها الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع أبطال الأمم المتحدة رفيعو المستوى في مجال تغير المناخ التي تحمل عنوان "السباق نحو الصفر"

المستشفيات الخضراء

كما شاركت هيئة الرعاية الصحية في جلسة نقاشية بعنوان "المستشفيات الخضراء من أجل مستقبل أكثر صحة: الانتقال من الوعود إلى إجراءات فعالة".

وأدار النقاش د.عزة كمال، مشرفة التميز التشغيلي في الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتضمنت الجلسة كلًا من عزيزة رانجونوالا: ممثلة لمنظمة مستشفيات صديقة للبيئة في إفريقيا، والدكتور حميد رواقي مستشار منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط في مجال الرعاية وإدارة المستشفيات، والدكتورة نرمين عاشور رئيس قسم الاستدامة والتحول الأخضر للمستشفيات في الهيئة العامة للرعاية الصحية.

تغير المناخ

أكدت وزارة الصحة أن «COP 26» يعد خطوة كبيرة في التحرك نحو تحقيق أهداف تغير المناخ، من خلال إدراج الركيزة الصحية، باعتبارها حجر الزاوية الأساسي في الإجراءات المناخية المستقبلية.

جاء ذلك خلال جلسة «إعادة تخيل الرعاية الصحية المستدامة» التي نظمتها إحدى شركات الدواء، اليوم الإثنين، على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ «COP 28» الذي يعقد في إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وفي كلمتها أشارت الوزارة إلى أن «COP 27» الذي استضافته مصر جاء للسير في الحديث واتخاذ خطوات أوسع لتحقيق الالتزامات تجاه الإجراءات المناخية وتآزر الصلة بين الصحة وتغير المناخ، مضيفا أنه مع انتقالنا من COP 27 إلى COP 28، من الضروري مواصلة المساعي غير المسبوقة لتعزيز الإرث الصحي في تغير المناخ، ولضمان أن ترث الأجيال القادمة عالما تتم فيه حماية رفاهها، ويتم إطلاق العنان لإمكاناتها.