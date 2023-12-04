الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حكاية وطن.. ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل منذ انطلاقها؟

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

التأمين الصحي الشامل والتغطية الصحية الشاملة كان حلم الملايين من المصريين على مدار سنوات طويلة إلى أن تم تحقيقه على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة. 

حققت منظومة التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بكفاءتها وجودتها وتلبية لاحتياجات المواطنين بشكل متكامل، والتى تهدف إلى تغطية صحية إلزامية لجميع المواطنين المصريين.

السبكى: الدولة تتبنى مشروع التأمين الصحى الشامل ليخدم جميع المصريين بحلول 2030

واستعرض كتاب حكاية وطن الإنجازات التى حققتها منظومة التأمين الصحي الشامل منذ انطلاقها فى يوليو عام 2019.

مراحل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل

ويجري تطبيق المنظومة على 6 مراحل، تشمل المرحلة المرحلة محافظات "بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر"، وتضمنت المرحلة الثانية محافظات "قنا، مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء"، وتشمل المرحلة الثالثة محافظات "الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ".

وتضم المرحلة الرابعة محافظات "أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، المنيا، بنى سويف"، وتشمل المرحلة الخامسة محافظات "الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية"، أنا المرحلة السادسة والأخيرة تتضمن محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية". 

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الرعاية الصحية: الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل

إنجازات التأمين الصحي الشامل 

بدأ تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد في يوليو 2019، وفي الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2021. ويمكن استعراض حجم المُنجز في المرحلة الأولى من خلال ما يلي:

- بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة 51.2 مليار جنيه.

- تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى للمنظومة.

- بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 31 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 295 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.
- إجراء 450 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

- بلغ عدد خدمات طب الأسرة المقدمة من خلال المنظومة 14 مليون خدمة.

- أطلقت هيئة الرعاية الصحية 40 مبادرة صحية توعوية منذ إطلاق المنظومة لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالمحافظات.

التأمين الصحي الشامل التغطية الصحية الرعاية الصحية تغطية صحية إلزامية حكاية وطن

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