الأحد 26 نوفمبر 2023
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السبكي: الدولة تتبنى مشروع التأمين الصحي الشامل ليخدم جميع المصريين بحلول 2030

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن الملتقى الدولي الرابع لهيئة الرعاية يؤكد التحول الإيجابي في قطاع الرعاية الصحية الذي يمثل منصة فريدة لتشجيع كافة الفاعلين في القطاع الصحي على تعزيز التعاون والشراكات فيما بينهم ومع مختلف الجهات المعنية لتحقيق التميز والتقدم المستدام وفقًا لرؤية مصر 2030.

 

وتابع، خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تخدم المواطن المصري في كل القطاعات، منوهًا أن الدولة تتبنى مشروع التأمين الصحي الشامل، ليتمتع جميع المصريين  بالمشروع بحلول عام 2030، حيث قدمت أكثر من 31 مليون خدمة طبية في محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الجديد، واعتماد العديد من المنشآت الطبية، فضلا لتطبيق التحول الرقمي في المنظومة الجديدة.

 

جاء المؤتمر  تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء بعض الدول وشركاء نجاح المنظومة من كافة الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة الي العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عددًا من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.

فعاليات الملتقي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية الملتقي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل حياة كريمه وزارة الصحة والسكان أحمد السبكي

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