حكاية وطن| ماذا حققت منظومة التأمين الصحى الشامل منذ انطلاقها؟

تعد منظومة التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بكفاءتها وجودتها وتلبية لاحتياجات المواطنين بشكل متكامل، والتى تهدف إلى تغطية صحية إلزامية لجميع المواطنين المصريين.

واستعرض كتاب حكاية وطن الإنجازات التى حققتها منظومة التأمين الصحي الشامل منذ انطلاقها فى يوليو عام 2019.

مراحل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل

ويجري تطبيق المنظومة على ست مراحل، تشمل المرحلة المرحلة محافظات "بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر"، وتضمنت المرحلة الثانية محافظات "قنا، مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء"، وتشمل المرحلة الثالثة محافظات "الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ".

وتضم المرحلة الرابعة محافظات "أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، المنيا، بنى سويف"، وتشمل المرحلة الخامسة محافظات "الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية"، أنا المرحلة السادسة والأخيرة تتضمن محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إنجازات التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

بدأ تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد في يوليو 2019، وفي الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2021. ويمكن استعراض حجم المُنجز في المرحلة الأولى من خلال ما يلي:

- بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة 51.2 مليار جنيه.

- تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى للمنظومة.

- بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 21.772 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 295 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

- إجراء 318 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

- بلغ عدد خدمات طب الأسرة المقدمة من خلال المنظومة 10.5 مليون خدمة.

- أطلقت هيئة الرعاية الصحية 40 مبادرة صحية توعوية منذ إطلاق المنظومة لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالمحافظات.