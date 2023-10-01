الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حكاية وطن| ماذا حققت منظومة التأمين الصحى الشامل منذ انطلاقها؟

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

تعد منظومة التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بكفاءتها وجودتها وتلبية لاحتياجات المواطنين بشكل متكامل، والتى تهدف إلى تغطية صحية إلزامية لجميع المواطنين المصريين.

واستعرض كتاب حكاية وطن الإنجازات التى حققتها منظومة التأمين الصحي الشامل منذ انطلاقها فى يوليو عام 2019.

مراحل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل

ويجري تطبيق المنظومة على ست مراحل، تشمل المرحلة المرحلة محافظات "بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، الإسماعيلية، أسوان، الأقصر"، وتضمنت المرحلة الثانية محافظات "قنا، مطروح، البحر الأحمر، شمال سيناء"، وتشمل المرحلة الثالثة محافظات "الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ".

وتضم المرحلة الرابعة محافظات "أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، المنيا، بنى سويف"، وتشمل المرحلة الخامسة محافظات "الدقهلية، المنوفية، الشرقية، الغربية"، أنا المرحلة السادسة والأخيرة تتضمن محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية". 

كيف نجحت "الرعاية الصحية" فى التغلب على تحديات تطبيق التأمين الشامل؟ (خاص)

إنجازات التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

بدأ تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد في يوليو 2019، وفي الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء في فبراير 2021. ويمكن استعراض حجم المُنجز في المرحلة الأولى من خلال ما يلي:

- بلغت تكلفة تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة 51.2 مليار جنيه.

- تم تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست للمرحلة الأولى للمنظومة.

- بلغ إجمالي الخدمات المقدمة 21.772 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 295 منشأة طبية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

txt

صروح طبية عالمية.. التأمين الصحي الشامل يغير شكل الخدمات الصحية للمواطنين

- إجراء 318 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

- بلغ عدد خدمات طب الأسرة المقدمة من خلال المنظومة 10.5 مليون خدمة.

- أطلقت هيئة الرعاية الصحية 40 مبادرة صحية توعوية منذ إطلاق المنظومة لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالمحافظات. 

التأمين الصحي الشامل الرعاية الصحية تغطية صحية إلزامية حكاية وطن إنجازات التأمين الصحى

مواد متعلقة

كيف نجحت "الرعاية الصحية" فى التغلب على تحديات تطبيق التأمين الشامل؟ (خاص)

"الصحة" تستعرض جهود الدولة في تنفيذ السياسات السكانية

الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا قائمًا

الصحة العالمية تعلن تفاصيل انعقاد الدورة السبعين للجنة الإقليمية للمنظمة بشرق المتوسط

هل يحتاج الأطفال إلى تطعيم الإنفلونزا مع دخول المدارس؟.. "الدواء" تجيب

نتيجة تكليف التمريض بوزارة الصحة 2023

مستشار وزير الصحة يكشف مخاطر عدم الالتزام بتنظيم الأسرة

نقيب التمريض: تكريم 400 عضو من الكوادر المتميزة فى المنوفية

الأكثر قراءة

انفجار أنقرة| الأمن التركى يلاحق مراسل القاهرة الإخبارية: إجراء البث المباشر مُعجزة

"القاهرة الإخبارية" ترصد اللحظات الأولى من انفجار تركيا (فيديو)

بعد حظر النشر.. القصة الكاملة لهجوم أنقرة الإرهابى (فيديو وصور)

بعد تردد اسمها فى الكونجرس.. هل اقتربت ميجان ماركل من البيت الأبيض؟

"تركها 30 يومًا داخل بطانية".. أربعينى يقتل زوجته الخمسينية لغيرته عليها بالخصوص

القاهرة الإخبارية: انفجار فى تركيا قبل كلمة لـ أردوغان بشأن البرلمان (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى أنحاء متفرقة بالضفة الغربية