الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: رضاء المنتفعين والعاملين ركيزتان للوصول لخدمات صحية متكاملة عالية الجودة

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة  العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان بإتاحة سبل تحقيق أعلى درجات رضاء العاملين إيمانًا بأن أساس أي نظام رعاية صحية ناجح هو القوى البشرية؛ للوصول لأعلى مستويات الجودة في أداء خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

أبرزت هيئة الرعاية الصحية، محاور عمل وحدة الدعم المعنوي بالهيئة، والتي ترتكز على تحقيق أعلى درجات رضاء العاملين من خلال توفير كافة الخدمات والسبل التي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الرضاء الوظيفي عند العاملين، بما يسهم في الوصول لأعلى مستويات الجودة في أداء خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ويعتبر دور منظومة الدعم المعنوي له أهمية بالغة سواء آلية تقديم الخدمات الاجتماعية أو استراتيجية التواصل مع العاملين في تعزيز إيجابية بيئة العمل ونجاحه.

وأشارت الهيئة إلي أنه يرتكز عمل الوحدة على عدة محاور يأتي في مقدمتها، تبني استراتيجية للتواصل مع العاملين والتعرف على مقترحاتهم لتطوير بيئة العمل وكذلك الرصد والتوجيه الاستباقي للتحديات والمعوقات التي قد تواجه مقدمي الخدمة، وكذلك الاستقبال والتفاعل السريع مع شكاوي العاملين، وذلك من خلال عدة أدوات كالاستبيانات الدورية لقياس الرأي حول مدى رضاء العاملين عن بيئة العمل، وأنظمة العمل، وخدمات التغذية والسكن والإقامة، ورفع تقارير دورية بها، مما يسهم في رسم السياسات وإعداد الخطط اللازمة نحو الوصول إلى أعلى معدلات الرضاء الوظيفي عند العاملين.

تكريم المتميزين من العاملين بشكل دوري بجوائز مادية وعينية

أما المحور الثاني فيتلخص في دمج العاملين وأسرهم في الأنشطة الاجتماعية المُختلفة وتوفير مزايا لهم، وتوفير كافة الخدمات التأمينية والتكافلية والترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى خدمات تعزيز العلاقات الإنسانية، على سبيل المثال وليس الحصر تكريم المتميزين من العاملين بشكل دوري بجوائز مادية وعينية، ورحلات عمرة ميسرة.

ولفتت هيئة الرعاية الصحية، إلى استحداث الهيئة مفاهيم رضاء المنتفعين ورضاء العاملين، ضمن استراتيجيات عمل الهيئة، كونهم ركيزتين أصيلتين للوصول لخدمات صحية متكاملة عالية الجودة، حيث تسعى إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة لتلبية احتياجات المرضى وتوفير رعاية صحية متكاملة ومتميزة بشكل ميسر، وهو ما يسهم في تحسين تجربة المنتفعين، وذلك من خلال توفير بيئة مريحة وآمنة، وتقديم خدمات طبية مبتكرة وفعالة، وهو ما يتكامل بدوره مع مفهوم رضاء العاملين وتوفير بيئة عمل محفزة لمقدمي الخدمة الصحية، بما يضمن جودة مخرجات العمل.

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وفي سياق متصل، عقدت وحدة الدعم المعنوي بهيئة الرعاية الصحية اختبارات فنية ومقابلات شخصية، لضم كوادر جديدة للوحدة في جميع منشآت الهيئة وفروعها المُختلفة بالمحافظات، يأتي ذلك في إطار تعزيز قدرات الوحدة لتنفيذ مهامها بأعلى فعالية.

هذا وقد ضمت لجان المقابلات لاختيار عناصر وحدة الدعم المعنوي بمنشآت الهيئة كلًا من، أ. محمد توفيق، مدير وحدة الدعم المعنوي برئاسة الهيئة، أ. إبراهيم الحصري، نائب مدير وحدة الدعم المعنوي للتواصل برئاسة الهيئة، د. منار شلبي، مدير وحدة الدعم المعنوي بفرع الإسماعيلية، د. إيمان السنوسي، مدير وحدة الدعم المعنوي ببورسعيد، د. ماريانا هاني، مدير وحدة الدعم المعنوي بالأقصر، أ. نرمين عيد، عضو وحدة الدعم المعنوي برئاسة الهيئة.

التأمين الصحي الشامل حياة كريمه الهيئة العامة للرعاية الصحية القوى البشرية الرضاء الوظيفي

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