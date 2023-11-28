"الرعاية الصحية": توجيهات سياسية بتقديم كل عوامل الجذب للقطاع الخاص ليكون شريكًا فى منظومة التأمين الشامل

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، عن آلية التعاون والتكامل مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن مصر تتبنى استراتيجية لتشجيع إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي.

وأكد السبكي، لـ"الدستور"، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كل التسهيلات وعوامل الجذب للقطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار السبكى إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص هى إحدى الأدوات الهامة التي يجب النظر إليها لتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أتاحت المنظومة فرصًا استثمارية واعدة في شتى مجالات الرعاية الصحية، مؤكدًا على التفاعل المباشر والمستمر مع المستثمرين من ذوي الخبرة.

التعاون الناجح مع القطاع الخاص

وأضاف أن التعاون الناجح مع القطاع الخاص يصب في صالح المسار، الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك لإقامة شراكة متوازنة تهدف إلى تحقيق مزيد من النجاحات في قطاع الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي حرص هيئة الرعاية الصحية على الاستفادة من شركاء النجاح الدوليين في تعزيز ملف الشراكات الدولية والتعاون الدولي في القطاع الصحي بوجه عام، وتجربة التغطية الصحية الشاملة على وجه الخصوص، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

تناقل الخبرات

وأكد أن تناقل الخبرات يساهم في تعزيز القطاع الصحي بنماذج الرعاية الصحية المبتكرة والمتكاملة، بما يسمح بوضع آلية ومعايير محددة لجذب القطاع الخاص للاستثمار بالمجال الصحي وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يحقق الريادة في الرعاية الصحية.

وأكد حرص الهيئة على دعم ملف التوأمة والشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف أو الثنائيين، وهو ما يدعم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.