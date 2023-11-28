الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرعاية الصحية": توجيهات سياسية بتقديم كل عوامل الجذب للقطاع الخاص ليكون شريكًا فى منظومة التأمين الشامل

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

كشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، عن آلية التعاون والتكامل مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن مصر تتبنى استراتيجية لتشجيع إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصحي.

وأكد السبكي، لـ"الدستور"، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتقديم كل التسهيلات وعوامل الجذب للقطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار السبكى إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص هى إحدى الأدوات الهامة التي يجب النظر إليها لتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أتاحت المنظومة فرصًا استثمارية واعدة في شتى مجالات الرعاية الصحية، مؤكدًا على التفاعل المباشر والمستمر مع المستثمرين من ذوي الخبرة.

التعاون الناجح مع القطاع الخاص

وأضاف أن التعاون الناجح مع القطاع الخاص يصب في صالح المسار، الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك لإقامة شراكة متوازنة تهدف إلى تحقيق مزيد من النجاحات في قطاع الرعاية الصحية.

الرعاية الصحية تشارك في تدشين منحة الوكالة الفرنسية للدعم الفني والتقني للتأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور أحمد السبكي حرص هيئة الرعاية الصحية على الاستفادة من شركاء النجاح الدوليين في تعزيز ملف الشراكات الدولية والتعاون الدولي في القطاع الصحي بوجه عام، وتجربة التغطية الصحية الشاملة على وجه الخصوص، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

تناقل الخبرات

وأكد أن تناقل الخبرات يساهم في تعزيز القطاع الصحي بنماذج الرعاية الصحية المبتكرة والمتكاملة، بما يسمح بوضع آلية ومعايير محددة لجذب القطاع الخاص للاستثمار بالمجال الصحي وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يحقق الريادة في الرعاية الصحية.

txt

هيئة الرعاية الصحية تعلن الفائزين بجوائز التميز لعام 2023

وأكد حرص الهيئة على دعم ملف التوأمة والشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف أو الثنائيين، وهو ما يدعم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة.

الرعاية الصحية القطاع الخاص التأمين الصحي الشامل فرص استثمارية الاستثمار في القطاع الصحي المستثمرين

مواد متعلقة

كوثر محمود تستعرض خطة تطوير التمريض بالمؤتمر العلمى الدولى الأول بالعراق

الرعاية الصحية تشارك في تدشين منحة الوكالة الفرنسية للدعم الفني والتقني للتأمين الصحي الشامل

هيئة الدواء تطلق برنامجًا تدريبيًا حول ممارسات التصنيع الجيد

هيئة الرعاية الصحية تعلن الفائزين بجوائز التميز لعام 2023

"الطفولة والامومة" تنظم فاعلية تحت شعار "حلمنا حقنا... صوت الطفل"

الرعاية الصحية: الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل

"التأمين الصحى الشامل" يحظى بإشادات دولية.. والوكالة الفرنسية: التجربة المصرية جديرة بالاهتمام

اليوم.. انطلاق الملتقى الدولى السنوى الرابع بعنوان "مستقبل الرعاية الصحية فى الجمهورية الجديدة"

الأكثر قراءة

سر انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء بعد 14 عاما زواجًا

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

كواليس طلاق يوسف الشريف وإنجى علاء.. الانفصال حدث قبل أيام

واشنطن بوست: إسرائيل أجبرت 10 آلاف أمريكى على الانضمام لحرب غزة

أضروا بالاقتصاد القومي.. المؤبد والمشدد 5 سنوات لـ4 من شركاء حسن مالك

إلزام أحمد عز بدفع مليون جنيه مصروفات دراسية لتوأم زينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"