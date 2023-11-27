هيئة الرعاية الصحية تعلن الفائزين بجوائز التميز لعام 2023



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نتائج جوائز التميز للهيئة العامة للرعاية الصحية لعام 2023، والتي يتم توزيعها هذا العام بمشاركة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، وأكثر من 2500 متقدم للجوائز لعام 2023، وذلك خلال فعاليات الملتقي السنوى الرابع لهيئة الرعاية الصحية والذي انطلق هذا العام من العاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن جوائز التميز التي تم إعلانها بالملتقى السنوي والذي انطلق تحت شعار «مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز»، تم تقديمها للعناصر الأكثر تميزًا بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها والمنشآت الطبية التابعة لها بالمحافظات الست، وكان قد تم الإعلان عن التقدم لها عبر الصفحات الرسمية للهيئة على منصات التواصل الإجتماعي، مشيرة إلى أنه تم استقبال العديد من التجارب التي تستحق مشاركتها والاحتفاء بها، والتي أثبت أصحابها أن لديها مخزونًا من العقول والجهود التي تستطيع أن تحقق المستحيل ما دامت هناك إرادة وحُسن إدارة، إلى جانب كوادر مستقبلية قادرة على إحداث فرق في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأضافت الهيئة أن جوائز التميز شملت هذا العام 8 جوائز، وهم (جائزة أفضل منشأة لعام 2023، جائزة أفضل فريق بعام 2023، جائزة أفضل موظف بعام 2023، جائزة بطل هيئة الرعاية الصحية، جائزة الإبداع لعام 2023، جائزة أفضل متطوع لعام 2023، جائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية)، إضافة إلى جائزة تم استحداثها هذا العام وهي«جائزة التميز الإداري» فضلًا عن «جائزة العمرة».



جائزة أفضل فريق لعام 2023،



وأشارت الهيئة، إلى أن جائزة أفضل منشأة لعام 2023، حازت عليها مستشفى الرمد بورسعيد، لتحقيق أعلي معدلات أداء علي المستوي المالي والمؤسسي والإكلينيكي، كما حاز الدكتور أيمن حمودة «صيدلي إكلينيكي بمجمع الإسماعيلية الطبي» بفرع الهيئة بالإسماعيلية، على جائزة الإبداع لعام 2023.

كما حصل على جائزة أفضل فريق لعام 2023، فريق السياحة العلاجية بمستشفى شرم الشيخ فرع جنوب سيناء لتحقيق الهيئة العامة للرعاية الصحية مكانة وتمركز في سوق السياحة العلاجية الدولية، وتحقيق أعلي معدلات لرضاء العملاء من السائحين، وكذلك تحقيق المستهدفات المالية والتسويقية لمشروع السياحة العلاجية بالهيئة خلال عام 2023.

فيما كانت جائزة أفضل متطوع مناصفة بين أ. مصطفي موسى، متطوع في فريق التوعية والمبادرات في فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس بدون مقابل منذ بدء مشروع التامين الصحي الشامل بالمحافظة عام 2019 وحتى الآن، والدكتورة تفيدة حبيب، متطوعة منذ بداية تشغيل فرع الأقصر عام 2020 في تدريب جميع أطباء الأسرة والأطباء المكلفين بدون مقابل وهي تعتبر بمثابة أم ومعلم وقدوة لجميع الأطباء بقطاع الرعاية الأولية بالمحافظة.

كما فاز بجائزة قائد المستقبل لعام 2023، الدكتور مصطفى حافظ، بالمقر الرئيسي لهيئة الرعاية الصحية، ومسئول إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة والسكان في الفترة من أكتوبر 2021م حتى الآن، ومسؤول متابعة محاور مشروع التأمين الصحي الشامل التي تضمن جودة إعداد وتأهيل المنشآت المدرجة بمشروع التأمين الصحي الشامل بالاضافة إلى حصوله علي ماجستير جودة الرعاية الصحية وسلامة المريض من كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية.

فيما حصد جائزة أفضل موظف لعام 2023، الأستاذ خالد الانصاري، مدير إدارة عمليات الموارد البشرية بالمقر الرئيسي لهيئة الرعاية الصحية، عن تقديمه لمقترح ربط وتطبيق نظام البصمة، وإنشاء صندوق للجزاءات بالمقر الرئيسي والفروع، أما جائزة «بطل الهيئة» تم منحها للدكتورة رضوي السيد ( فريق الجودة بفرع الإسماعيلية) والتي ساهمت في إعداد العديد من المنشأت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للاعتماد وتجهيزها كما ساهمت في اعداد مستشفى شرم الشيخ الدولي للحصول على اعتماد اJC.



ولأول مرة جائزة التميز الإداري، التي تم استحداثها هذا العام، تم منحها للدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، وأخيرًا «جائزة العمرة» ومُنِحت لأسرة الشهيدة إسراء عويضة من فريق تمريض فرع بورسعيد والتي توفاها الله بمكان عملها وتسلمها عنها والدها.

واختتمت الجوائز بتقديم الشكر والعرفان لسيادة العميد/ طارق فوزي دبور لدوره الكبير في تأسيس إدارة الشئون الإدارية وكذلك إدارة الأمن بهيئة الرعاية الصحية ولدوره الإيجابي والفعال في إدارة ملف الشئون الإدارية

والأمن علي مدار أكثر من ثلاث سنوات.



وأكد د. أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، استمرار الهيئة في تكريم المتميزين بالعمل خلال الفعاليات والملتقيات التي ستنظمها الهيئة بالفترات المقبلة؛ وذلك للحرص على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للعاملين بالهيئة وبمنشآتنا الصحية المختلفة، وكذا استعراض قصص النجاح الملهمة فرديًا ومؤسسيًا، بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز في العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني ثقافة التميز بما يحقق أداء أفضل في مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي