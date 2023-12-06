الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى يخصص 25 مليون يورو لتحسين التعليم فى أفغانستان

نساء أفغانستان
نساء أفغانستان

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه تعهد بتقديم 25 مليون يورو لدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في تحسين ظروف التعليم لـ200 ألف طالب وطالبة، يلتحقون بالمدارس الحكومية الابتدائية في أفغانستان.

وأوضح الاتحاد الأوروبي  في نشرة إخبارية، تواجه تلك المدارس تحديات واسعة، بما في ذلك نقص المعلمين المؤهلين وعدم كفاية مرافق مياه وصرف صحي ومحدودية موارد التدريس والتعليم. 

وأضاف البيان أن مساهمة الاتحاد الأوروبي ستمكن يونيسيف من تحسين جودة البنية التحتية المدرسية الحالية، لتصل إلى 385 مدرسة حكومية ابتدائية، على سبيل المثال، من خلال ترميم الفصول الدراسية وتقديم مرافق صرف صحي للجنسين.

وأشار: سيخصص المشروع موارد لتوفير التدريب أثناء الخدمة للمدرسين، لاسيما التركيز على تحسين جودة التعليم، لاسيما في الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي.

وتهدف المبادرة إلى تزويد المعلمين بالمهارات والأدوات الضرورية لتقديم تعليم فعلي ومن ثم المساهمة في تحسين شامل للتجربة التعليمية للمتعلمين الصغار في أفغانستان.

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140 مليون يورو لأفغانستان

والشهر الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيقدّم مساعدة بقيمة 140 مليون يورو لأفغانستان، تخصّص لتحسين الظروف الحياتية لاسيما للنساء والفتيات، بعد التأكد من أنهنّ سيستفدن منها.

كان الاتحاد جمّد هذه المساعدة منذ ديسمبر الماضي، بعد قرار سلطات حركة طالبان الحاكمة في البلاد، منع الأفغانيات من العمل لصالح المنظمات غير الحكومية.

طالبان تمنع الفتيات والنساء من التعليم

ومنعت حركة طالبان التي عادت إلى الحكم في أفغانستان في صيف العام 2021، الفتيات والنساء من التعليم.

وأشار مصدر أوروبي ألى أنه في بعض الحالات، تسمح المساعدات الدولية لأولئك بتلقي التعليم في ظروف معينة.

وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن التكتل اعتمد في فبراير 2023، مبدأ حصر المساعدات بالقطاعات والمناطق التي يمكن فيها للنساء العمل في توزيعها والاستفادة منها.

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