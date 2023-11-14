الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دبلوماسى روسى ينفى استمرار المحادثات بين موسكو وواشنطن حول أفغانستان

المبعوث الرئاسي الروسي
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لدى أفغانستان زامير كابولوف

أكد المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لدى أفغانستان زامير كابولوف، أن روسيا لا تجري حاليًا أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في أفغانستان.

 

ونفى كابولوف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "تاس" الروسية، استمرار المحادثات بشأن أفغانستان بين الجانبين الروسي والأمريكي، عندما سُئل إذا كانت المحادثات ما زالت متواصلة بين واشنطن وموسكو في هذا الشأن.


يُشار إلى أنه بعد إعلان الولايات المتحدة في 2021 قرارها بسحب قواتها المسلحة من أفغانستان، بدأت حركة طالبان عملية واسعة النطاق للسيطرة على البلاد. 

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