الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إغلاق مراكز تعليمية للفتيات في أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

أكدت مصادر في إقليم "هيرات" بغرب أفغانستان، منع وجود الفتيات في بعض المراكز التعليمية؛ بسبب عدم الاستجابة لتوجيهات الحكومة المحلية في هذا الإقليم.

وذكرت مصادر، أن مسئولين من وزارة التعليم وإدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستخبارات طالبان، داهموا بعض المدارس التي كانت تدرس للفتيات لغات أجنبية أمس الثلاثاء، حيث أغلقوا بواباتها، بحسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال مدير واحدة من هذه المدارس بمدينة "هيرات"، والذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن سلطات إدارة طالبان أغلقت أبواب نحو عشرة مراكز.

وأضاف: "الفتيات لا يمكنهن حضور الدورات الدراسية وتم إغلاق أبواب المدارس، التي كانت تعلم الفتيات".

هيرات أفغانستان المراكز التعليمية الأمر بالمعروف طالبان

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