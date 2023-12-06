"زراعة القناة" تستضيف طلاب مدرسة المتفوقين "Stem"

استضافت جامعة قناة السويس طلاب وطالبات مدارس (ستيم) للمتفوقين علميا وتكنولوجيا بالإسماعيلية، وذلك في مجموعة زيارات ميدانية علمية، بهدف الاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة في إعداد مشروعاتهم البحثية.

المشترك بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة

وأشار الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، إلى أهمية التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة، وأهمها مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وذلك لدعم العملية التعليمية فيما قبل التعليم الجامعي، ومن أجل تنمية المواهب والابتكارات لديهم، وإعدادهم للحياة الجامعية.

ولفت إلى أهمية تلك الزيارات التي يقوم بها طلاب المدارس إلى الجامعة، ودورها في ربط طلاب المدارس بالبحث العلمي، والاستفادة من خبراء وأساتذة الجامعة المتخصصين في شتى صنوف العلم والمعرفة، وإتاحة المعامل والأدوات البحثية الموجودة بالجامعة، من أجل تنمية ملكات البحث العلمي لدى طلاب المدارس، ودعم مشروعاتهم وأفكارهم البحثية، فيما يقدم الحلول العلمية لمشكلات المجتمع وتحدياته وفق استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

هذا وتم تنفيذ الزيارات الطلابية تحت إشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد قام طلاب الصف الأول الثانوي البالغ عددهم حوالي 40 طالبا وطالبة بمدرسة "ستيم" بعمل مشروع بحثي عن "إنشاء سد من مواد معاد تدويرها لمواجهة مشكلة العجز المائي في مصر". وقام الدكتور محمد عبدالرحيم رئيس قسم الأراضي والمياه، والدكتور أحمد إبراهيم الأستاذ بالقسم بالتوجيه العلمي للطلاب وتقديم الإرشاد البحثي فيما يخص المشروع الطلابي، والتعديلات المطلوبة.

كما تابع الدكتور ياسر عوض الأستاذ بالكلية بمتابعة المشروعات البحثية لطلاب الصف الثاني الثانوي البالغ عددهم حوالي 50 طالبا، بعنوان "المعالجة الكيميائية الفيزيائية البيولوجية للمياه الملوثة من مصادر مختلفة غير صناعية، واستخدامها بعد المعالجة في زراعة أحد النباتات الضرورية في مصر".

وأشاد علماء كلية الزراعة بالأفكار الإبداعية، والابتكارية التي تناولها طلاب وطالبات مدرسة المتفوقين (ستيم) في مشروعاتهم البحثية، وارتباطها بمشكلات المجتمع، واستراتيحية مصر للتنمية المستدامة 2030.