الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المُشرف على اللجنة الوطنية لليونسكو يلتقى أعضاءها لبحث سُبُل التعاون مع المنظمات الدولية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو) على الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية المصرية في العمل على مشاركة المنظمات الثلاث (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) في تنفيذ برامج ومشروعات تتماشى مع تحقيق (رؤية مصر 2030).

وفي هذا الإطار، التقى الدكتور  شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية أعضاء اللجنة الوطنية؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون مع المنظمات الثلاث (يونسكو - ألكسو – إيسيسكو)، وذلك بمقر اللجنة بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور أ. السيد العبسي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية.

وأكد صالح أن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تلعب دورًا هامًّا في التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية في مجالات التربية والعلوم والثقافة؛ لتعظيم الاستفادة من المبادرات والأنشطة والبرامج، التي تُنفذها المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة، وكذلك العمل على تحقيق (رؤية مصر 2030).

وأضاف المُشرف على اللجنة الوطنية أن اللجنة ستعمل على مشاركة مصر بفاعلية في إعداد وتنفيذ برامج ومشروعات المنظمات الثلاث على نحو يحقق مصالح مصر، فضلًا عن تنظيم المؤتمرات والندوات والاجتماعات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، وذلك في إطار برامج المنظمات الثلاث ومجالات اختصاصها، إضافة إلى دعم الجهود والأنشطة التي تنفذها المؤسسات والجهات المعنية في الدولة في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

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ونوه د. شريف صالح إلى أن اللجنة الوطنية المصرية تسعى أن تكون كيانًا مُتميزًا في رصد الاحتياجات والأولويات الوطنية في مجالات التربية والعلوم والثقافة وتوفير المعلومات، وبناء الكوادر البشرية وإتاحة الإمكانات من أجل التواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجالات التربية والثقافة والعلوم لضمان المشاركة الفاعلة في أنشطة وبرامج عمل المنظمات الثلاث (يونسكو، ألكسو، إيسيسكو) للمُساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تم الاتفاق حول أهمية تحقيق الاستفادة المُثلى من عضوية جمهورية مصر العربية في المنظمات والهيئات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، ما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن الهدف من اللجان النوعية المُتخصصة التابعة للجنة الوطنية، دراسة ومتابعة المشروعات والبرامج والأنشطة التي تخص المنظمات الثلاث (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو) وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المُستدامة، ووفقًا لبرنامج وميزانية كل منظمة، وطبيعة عمل كل لجنة من هذه اللجان، ووضع المقترحات التي تهتم بها جمهورية مصر العربية في المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمات الدولية الثلاث، وتقديم المبادئ التوجيهية والمشورة وفقا لطبيعة عمل كل لجنة؛ للحفاظ على العلاقات مع الشركاء الوطنيين، واللجان الوطنية الأخرى والوفود الدائمة لدى المنظمات الدولية الثلاث.

التعليم العالي اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو ألكسو يونسكو

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