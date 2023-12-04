مستشار وزير التعليم العالي يشهد اللقاء التثقيفى تحت شعار جيل الجمهورية الجديدة

شهد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، اللقاء التثقيفي الذي عقد بعنوان "دور الطالب الجامعي في الحياة الانتخابية" تحت شعار "جيل الجمهورية الجديدة" بجامعة الأقصر برعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة.

وحضر فعاليات اللقاء الفنان طارق دسوقي والشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص والدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة.

كما شهد اللقاء لفيف من قيادات الجامعة، وعمداء ووكلاء كليات الجامعة.

وأكد الدكتور كريم همام أن مصر شهدت نهضة تنموية شاملة في السنوات الأخيرة، وحث الشباب على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابية لأن تساهم بناء شخصية الطالب الجامعى، كما حثهم على ضرورة أن يكون لديهم الوعى بالمخططات المعادية للبلاد. كما أشار إلى أهمية استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

كما أوضح مستشار الوزير للأنشطة الطلابية أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم، مشددًا على أهمية أن يمتلكوا الوعي والمعرفة والعلم.



وعلى هامش الفعاليات تحاور كلا من الشيخ يسري عزام، والفنان طارق دسوقى مع طلاب الجامعة حول اهمية المشاركة الإيجابية.

وكان قد استقبل د.حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الثلاثاء، لجنة المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، وعضوية كل من نبيل شلبي، مدير لجنة الشكاوى، وأحمد محمود، ومحمود خليل ونهال بدوي، ومحمد عبد الوهاب، أعضاء لجنة الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور كل من الدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار والدكتور محمود النوبي أحمد، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيمان رجب، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضح رئيس الجامعة أن الزيارة جاءت في إطار تنفيذ رؤية المجلس ورسالته، فيما يتعلق بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وبهدف تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر الماضي.