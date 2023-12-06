الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة القناة تكرم طالبة هندسة الفائزة في السباحة ببطولتي “لقاء الفتيات والشهيد الرفاعي”

جامعة القناة تكرم
جامعة القناة تكرم طالبة هندسة الفائزة في السباحة

قدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للطالبة جانا محمد عبد الفتاح بالفرقة الأولى كلية الهندسة، لحصولها على ثلاث ميداليات في بطولتي الشهيد الرفاعي، ولقاء الفتيات للجامعات المصرية في السباحة، متمنيًا لها مزيد من حصد الجوائز والبطولات.

هذا وقد استقبل الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب "جانا عبد الفتاح" مقدمًا لها التهنئة، مشيرًا إلى أن الجامعة تدعم جميع طلابها المتفوقين في الأنشطة الطلابية.

فيما أوضح الدكتور محمد غنيم منسق الأنشطة الطلابية أن الطالبة حصلت على المركز الثاني في سباق 50 متر، والمركز الثالث في سباق 100 متر ببطولة الشهيد الرفاعي في منافسات السباحة.

وأضاف الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية أن "جانا عبد الفتاح" حصلت على المركز الأول، في لقاء الفتيات للجامعات المصرية في منافسة 50 متر، بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة والتي عقدت في الإسكندرية من 25 إلى 28 نوفمبر الماضي.

رافق الطالبة في البطولات التي شاركت بها مسئولو النشاط الرياضي، بإشراف عبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي، وأماني الدمراني.

علوم القناة تنظم ندوة تعريفية لطلاب الدراسات العليا لشرح متطلبات القيد والمنح

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث لكلية العلوم ندوة تعريفية؛ بهدف شرح شروط القيد والتسجيل والتشكيل والمنح.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم، وإشراف تنفيذي الدكتورة شرين البنا وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وحضرها العديد من طلاب الدراسات العليا والبحوث، والهيئة المعاونة بالكلية، حيث قامت الدكتورة شرين البنا بشرح المتطلبات التي يجب توافرها، والأوراق المطلوبة للقيد والتسجيل والمنح.

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