انطلاق فعاليات ندوة «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي» في جامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، ندوة «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي»، في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

افتتح الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، ندوة «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي»، في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أكد الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، ضرورة أهمية المشاركة لطلاب جامعة عين شمس في هذا الاستحقاق الدستورى المهم، والنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، لك دور عليك أن تفعله، وأن تعبر عن نفسك ولا تتخاذل.

يشارك بالندوة عددا من قيادات التنسيقية والجامعة، أبرزهم الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، وأعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقدمتهم طارق الخولي عضو مجلس النواب، والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب، ومحمود بدر عضو مجلس النواب.

و كان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور المكاتب الثقافية المصرية بمختلف دول العالم في عقد لقاءات ثقافية مع المبعوثين المصريين الدارسين بالخارج، لتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.

وكان د. شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، قد تلقى تقريرًا من د. مروة فوزي المُلحق الثقافي المصري بروما في إيطاليا، يتضمن تنظيم لقاءات ثقافية مع المبعوثين الدارسين في إيطاليا، للتأكيد على أهمية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية.

وتنطلق الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر علمية التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل مصر، وتستمر مدار 3 أيام.

ويبدأ الصمت الانتخابي وتتوقف الحملات الانتخابية بالداخل اعتبارا من الساعة 12 صباحًا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

تعقد الانتخابات بالداخل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.