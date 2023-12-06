الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صوتك لمصر.. رئيس جامعة قناة السويس: توفير أتوبيسات لنقل الطلاب للجان الانتخابية

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

طالب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب وكافة العاملين في الجامعة والمواطنين، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسة، فهي مستقبل.

وأكد أن المشاركة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هو واجب وطني على كل المصريين، لاختيار الرئيس القادم، وتحديد مستقبل البلد.

توفير أتوبيسات لنقل المغتربين

وأوضح أنه تم التنسيق للطلاب وكافة المنتسبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية عن طريق توفير أتوبيسات لنقلهم، وتعريف الطلاب بمقار لجانهم، من خلال الرقم القومي تسهيلا على الطلاب وتحفيزهم  للمشاركة في الانتخابات.

وأضاف أن الجامعة نظمت عددا من الأنشطة والندوات والمبادرات؛ بهدف التوعية وتعزيز المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية؛ لخلق جيل أكثر وعيًا وعلمًا بواجبه الوطني، ومشاركًا في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

رئيس الجامعة يدعو الجميع للمشاركة في الانتخابات

فيما دعا الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس جميع منتسبي الجامعة للمشاركة الفعالة، والتصويت  في الانتخابات الرئاسية؛ باعتبارها واجبا وطنيا، وحقا دستوريا لكل مواطن، في إطار من الديمقراطية الكاملة، مشيرًا إلى عقد سلسلة من الاجتماعات اليوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر؛ بهدف حث الشباب على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وبناء مستقبل الوطن.
 

رئيس "تجارية الإسماعيلية" يدعو منتسبي الغرفة للمشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024

وعلى الجانب الآخر وجه أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد آتحاد الغرف التجارية، الدعوة لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع ومؤدي الخدمات، للمشاركة الإيجابية في الإستحقاق الدستوري للإنتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

وعقد رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، عدد من الإجتماعات التنسيقية مع  أعضاء مجلس الإدارة والتجار لبحث آلية المشاركة الإيجابية بشكل حضاري مميز يليق بتاريخ تجارية الإسماعيلية، كما بحث معهم عدد من الملفات الطارئة الخاصة بتوجيهات القيادة السياسية بأهمية توافر جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية، مطمئنا علي المخزون السلعي، لافتا إلى الاتجاه نحو التوسع في إقامة المعارض والمنافذ بتخفيضات غير مسبوقة مع بداية 2024.

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