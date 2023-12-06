نكشف خريطة افتتاحات مصانع قطاع الأعمال خلال 2024 (خاص)

كشف منصور عبد الغني المتحدث الإعلامي لوزارة قطاع الأعمال العام عن خريطة افتتاحات مصانع الغزل والنسيج الجديدة في قطاع الأعمال العام خلال عام 2024.



وقال في تصريحات خاصة لـ"الدستو"، إن خريطة الافتتاحات ستبدأ بافتتاح مصنع غزل 4 وهو أو مصنع مطور في خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، مشيرا إلى أنه في وقت قريب للغاية بينما سيكون بعده مباشرة افتتاح مصنع غزل 1 وهو أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى ثم يليه باقي الافتتاحات في كلا من مصانع كفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج ومصنع اخر للغزل والنسيج في المنيا.



وأكد عبد الغني، أنه سيتم افتتاح أيضا كلا من محالج القطن الجديدة وهي 6 محالج متبقية حيث تم افتتاح محلج الفيوم قبل ذلك.



وأوضح أن تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر له أهمية كبيرة من عدة جوانب حيث يعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات الصناعية في مصر، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي ويوفر فرص عمل للعديد من العاملينى وتطوير هذه المصانع يمكن أن يسهم في زيادة قيمة الصادرات المصرية وتعزيز التجارة الخارجية.



وأكد أنه يمكن لتطوير مصانع الغزل والنسيج أن يسهم في تحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها على المستوى العالمي وذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإقبال على منتجات مصر في الأسواق العالمية وتحسين صورة المنتجات المصرية.



وأشار إلى أنه يمكن لتطوير هذه الصناعة أن يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، كما يمكن أن يسهم في نقل التكنولوجيا وتطبيق أساليب إنتاجية حديثة ومتطورة في مصر، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية بشكل عام.



وأكد أن تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر يعد أمرًا بالغ الأهمية، حيث يمكن أن يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري، تحسين جودة المنتجات، خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الاستثمار والتطوير التكنولوجي.





وأوضح أن تطوير مصانع الغزل والنسيج يمكن أن يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية. باستخدام تقنيات إنتاجية حديثة، يمكن تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي لعمليات الإنتاج وبالتالي، يمكن أن يساهم هذا في الحفاظ على البيئة وتقليل التأثيرات السلبية على الصحة العامة.



وأكد أن تطوير مصانع الغزل والنسيج يمكن أن يشجع على التنمية الاقتصادية المحلية من خلال دعم صناعة الملابس والأقمشة المحلية وهذا يمكن أن يقلل من الاعتماد على واردات الملابس والأقمشة ويدعم الصناعات المحلية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين التوازن التجاري.





وأشار إلى أن تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر يمكن أن يسهم في دعم الابتكار والبحث والتطوير في هذا القطاع من خلال استثمار في التكنولوجيا وتعزيز القدرات البشرية، يمكن تحسين كفاءة الإنتاج وتطوير منتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.



وأوضح أن تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر له أثر كبير على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويعتبر خطوة حاسمة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الشامل في البلاد.