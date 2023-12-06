"المتحدة للإسكان" تشتري 366.5 ألف سهم خزينة

قالت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، إنها اشترت 366.5 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء.



وأضافت الشركة، في بيان للـبورصة، اليوم الأربعاء، أنه بعد عملية الشراء يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة إلى 5.71% من أسهم رأس المال.



يشار إلى أن المتحدة للإسكان والتعمير حققت أرباحًا بلغت 79.13 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 70.53 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 188.3 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 169.96 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.



وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، حققت الشركة المستقلة أرباحًا بلغت 55.39 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 40.43 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.