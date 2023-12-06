الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى القاهرة

متهم
متهم

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام صاحب ومدير مركز لصيانة السيارات "له معلومات جنائية"، مقيم بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وتراخيص الإعفاء الجمركى لظروف الإعاقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظير مبلغ مالي.

واتخذت كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مباحث القاهرة المحررات الرسمية المحررات الرسمية والعرفية ضبط تزوير

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