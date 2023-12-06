الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع كفاءة محيط مقرات اللجان الانتخابية ببيلا استعدادًا للانتخابات الرئاسية

مقار اللجان
مقار اللجان

عملت الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على رفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة بمحيط المقار واللجان الانتخابية الواقعة داخل نطاق مركز ومدينة بيلا، والبالغ عددها 48 مقرًا انتخابيًا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجهيات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لرؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى وإنهاء كافة الاستعدادات وتجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، وإمدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

 

14 لجنة عامة في كفر الشيخ

وتضم محافظة كفر الشيخ 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن المحافظة، و508 مراكز ومقرات انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، وذلك لاستقبال مليونى و339 ألفا و800 ناخبًا.

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محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا لمناقشة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

ونفذ جهاز النظافة بمجلس مدينة بيلا ورؤساء الوحدات المحلية، بإشراف علي أمين، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، اليوم الأربعاء، أعمال كنس وإزالة القمامة ورفع المخلفات ورفع كفاءة النظافة العامة أولًا بأول بجميع المدارس التي تحتوي على لجان انتخابية، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين والمخالفات من محيطها، ورفع كفاءة الطرق وما إلى ذلك من أعمال، في إطار استعدادات استقبال الانتخابات الرئاسية.

وقام فريق العمل بإدارة الكهرباء بمجلس مدينة بيلا، بصيانة وإصلاح الأعطال وتأمين أعمدة الإنارة العامة بمحيط المدارس، والمرور عل المقار الانتخابية بنطاق مركز ومدينة بيلا، لرصد الاعطال في أعمدة الإضاءة العامة لإصلاحها وعمل الصيانة اللازمة داخل وخارج المدارس مقار اللجان الانتخابية لسرعة تجهيز اللجان على أكمل وجه.

كما نفذت إدارة التنمية بديوان مجلس مدينة بيلا، برفع كفاءة المسطحات الخضراء والأحواض داخل مقار اللجان الانتخابية بالمدارس وخارجها من قص وتهذيب وري الأشجار، للوصول لأعلى مستوى جاهزية للجان بالمدارس.

وشدد رئيس مدينة بيلا، على التأكد من جاهزية اللجان لاستقبال العملية الانتخابية، فضلًا عن متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات أو تعديات ورفع كفاءة الإنارة العامة أولا بأول.

وناشد رئيس المدينة، المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم، وإبداء آرائهم ومشاركتهم الفعالة في سبل تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع.

مركز بيلا انتخابات الرئاسة محافظة كفرالشيخ لجان انتخابية مقار انتخابية

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