إيران تطالب الولايات المتحدة بدفع 50 مليار دولار.. والسبب

قضت محكمة إيرانية، اليوم الأربعاء، بمطالبة الحكومة الأمريكية و41 شخصا طبيعيا واعتباريا آخر في الولايات المتحدة بدفع 49 مليارا و770 مليون دولار بسبب الجرائم المرتكبة في ملف اغتيال قاسم سليماني قائد فليق القدس.

وأوضحت وكالة مهر للأنباء الإيرانية أن هذه الدعوى رفعها 3318 مواطنًا إيرانيا، فيما بتت المحكمة في جهاز القضاء الإيراني في قضية المطالبة بالتعويضات المادية والمعنوية والعقابية الناتجة عن اغتيال قاسم سليماني، وبعد عقد 3 جلسات علنية، أصدرت المحكمة قرارًا بإدانة الإدارة الأمريكية.

تفاصيل الحكم الإيرانى

واتهمت المحكمة 42 شخصًا طبيعيًا واعتباريًا متورطين في اغتيال قاسم سليماني، من بينهم الحكومة الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، ومسؤولين آخرين في الجيش الأمريكي.

وأوضحت الوكالة أن الفرع 55 من المحكمة القانونية للعلاقات الدولية برئاسة القاضي حسين زاده، بموجب قانون تكثيف مكافحة الأعمال الإرهابية الأمريكية وقانون إلزام الحكومة بملاحقة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات والجرائم الأمريكية ضد إيران والمواطنين الإيرانيين- حكم بإدانة الحكومة الأمريكية والآخرين المتورطين في القضية.

وبموجب حكم المحكمة، أدين المدعون في القضية مجتمعين ومنفردين بدفع خمسة ملايين دولار عن كل مدع، بإجمالي 16 مليارا و590 مليون دولار، أي ما يعادل 826 ألفا و182 مليار تومان، كالتعويض لما نتج من أضرار مادية ومعنوية.

وفي هذه القضية حكم على المدعين بدفع مبلغ إجمالي قدره 49 مليارا و770 مليون دولار، سيكون هذا المبلغ مصحوبا بدفع تعويضات التأخير في السداد من تاريخ صدور الحكم إلى يوم تنفيذ الحكم.

كما أمرت المحكمة الحكومة الأمريكية وغيرها من قراء القضية بإصدار اعتذار رسمي لمقدمي الالتماس ونشره في إحدى الصحف واسعة الانتشار.

وصدر الحكم غيابيا ويمكن استئنافه أمام المحكمة خلال شهرين.