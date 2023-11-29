الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفير إيران بالأمم المتحدة: لم نشارك في أي هجوم ضد القوات الأمريكية بسوريا

ارشيفية
ارشيفية

رفض سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، مرة أخرى، الاتهامات الأمريكية التي لا أساس لها ضد بلاده، وقال: إن إيران لم تشارك في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا أو في مكان آخر.

وقال إيرواني، في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء، إن الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة التي توجهها الولايات المتحدة ضد بلدي في هذا الاجتماع مرفوضة بشكل قاطع. ويبدو أن هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة هي جزء من محاولة متعمدة من جانب الولايات المتحدة لصرف الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الجمهورية العربية السورية.

إيران لم تشارك في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا

وأكد إيرواني أن إيران لم تشارك في أي عمل أو هجوم ضد القوات العسكرية الأمريكية في سوريا أو في أي مكان آخر وأنها طالما التزمت بتعهداتها بتعزيز السلام والأمن في المنطقة.

وأضاف أنه يجب على الولايات المتحدة وقف أعمالها غير القانونية في سوريا، وإنهاء احتلالها غير القانوني، والوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي تتطلب من جميع الدول الأعضاء، دعم واحترام السيادة الوطنية واستقلال سوريا وسلامة أراضيها.

وقال إن الولايات المتحدة تدعي أنها تکافح الإرهاب في سوريا، وفي الواقع أعمالها غير القانونية في سوريا تخلق حصانة ودرعا وقائيا للمنظمات الإرهابية لتعزيز البرامج والمخططات السياسية للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.

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القوات الأمريكية في العراق وسوريا

وتتعرض القوات الأمريكية في العراق وسوريا لهجمات متصاعدة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد أعلنت فصائل مسلحة في العراق مسؤوليتها عن العديد من تلك الهجمات.

وكانت فصائل مسلحة أعلنت أمس الثلاثاء أنها استهدفت قاعدتين للقوات الامريكية في سوريا ردًا على العدوان الإسرائيلي على غزة المدعوم من قبل الولايات المتحدة، في حين أعلن الجيش الامريكي تعرض قواته المتمركزة شمال شرقي سوريا.

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