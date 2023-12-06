الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قلوبنا معكم.. طلاب مصريون يُشاركون فى تجهيز قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة (صور)

طلاب يشاركون في تجهيز
طلاب يشاركون في تجهيز قافلة المساعدات

شارك طلاب مصريون في تجهيز قافلة مساعدات جديدة يُعدها بنك الطعام المصري، من أجل إرسالها إلى قطاع غزة، الذي يواجه عدوانًا شديدًا من جانب الاحتلال الإسرائيلي منذ شهرين.

وأظهرت صور نشرها بنك الطعام المصري الطلاب وهم يعملون على تعبئة عبوات المواد الغذائية بالسلع المختلفة من أجل تجهيزها وإرسالها ضمن قافلة مساعدات جديدة تتجه إلى قطاع غزة من مصر، والتي تعتبر واحدة من سلسلة قافلات ضمت مئات الشاحنات التي أرسلتها مصر إلى القطاع منذ فتح معبر رفح.

ومصر هي الدولة الأكثر تقديمًا للمساعدات لقطاع غزة منذ بدء العدوان، حيث تجاوز ما قدمته القاهرة للأشقاء الفلسطينيين مجموع ما قدمته جميع الدول في هذا الصدد، وفقما ذكر سامح شكري، وزير الخارجية، في تصريحات سابقة.

قلوبنا معكم.. طلاب مصريون يُشاركون في تجهيز قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة 
قلوبنا معكم.. طلاب مصريون يُشاركون في تجهيز قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة 
قلوبنا معكم.. طلاب مصريون يُشاركون في تجهيز قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة 
قلوبنا معكم.. طلاب مصريون يُشاركون في تجهيز قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة 

جهود مصرية لإغاثة الأشقاء فى غزة

وتبذل مصر جهودًا كبيرًا لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، حيث كثفت القيادة المصرية من اتصالاتها حتى تمكنت من إدخال مساعدات إلى داخل القطاع، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام، من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، وخرجت بعدد من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

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