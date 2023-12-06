الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أبطال تحت النيران.. فيديو يرصد جهود مُسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني رغم القصف في خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

رصد مقطع فيديو؛ نشرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني منذ قليل، لحظات قصف مبنى سكني قريب من مقر الجمعية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث واصل رجال الجمعية جهودهم في نقل الشهداء والمصابين تحت النيران.

وعلّقت الجمعية على الفيديو قائلة: الزميل محمد منصور ينقل لنا الصورة خلال عمل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، ليلة أمس، في نقل الجرحى والمرضى خلال قصف منزل قرب مقر الجمعية في خان يونس.

وتتعرض مناطق واسعة من قطاع غزة إلى قصف وعدوان عنيف من جانب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، أودت بحياة ما يزيد عن 16 ألف فلسطيني، إلى جانب نحو 7 آلاف في عداد المفقودين تحت أنقاض المنازل المنهارة جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، وما يزيد عن 40 ألف مصاب، وتهجير أكثر من مليون فلسطيني من بيوتهم في وسط وشمال غزة، إلى جنوب القطاع.

كذبة المناطق الآمنة

وادعى الاحتلال الإسرائيلي أن جنوب غزة سيكون مكانًا آمنًا، لكنه واصل القصف عليه بشكل عنيف، إلى جانب اتهامات طالته بقصف قوافل النازحين وسيارات الإسعاف التي كانت تُقل مصابين وشهداء، تزامنًا مع قصفه الدائم واستهدافه للمستشفيات، في ظل سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال، حيث فرض حصارًا خانقًا على قطاع غزة منذ بدء العدوان، مما تسبب في أزمات إنسانية كبيرة داخل القطاع، من بينها نقص شديد في الماء والطعام والدواء والوقود، وتوقف مستشفيات ومؤسسات خدمية عن العمل، مما فاقهم من الأزمة.

الاحتلال يتحدى الغضب العالمي

ويرفض الاحتلال الإسرائيلي الانصياع للدعوات الدولية بوقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكان آخرها اختراقه للهدنة الإنسانية التي نجحت مصر وقطر والولايات المتحدة في الوصول إليها، وواصل الاحتلال قصفه العنيف على القطاع من جديد.

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