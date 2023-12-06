الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بنها الأهلية تستقبل أمين مجلس الجامعات الأهلية

جامعة بنها الأهلية
جامعة بنها الأهلية تستقبل أمين مجلس الجامعات الأهلية

استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، في مستهل زيارته الهادفة للتعرف على مستجدات الأعمال بالجامعة، والاطمئنان على سير العملية التعليمية.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور جمال السعيد، بوجود الدكتور ماهر مصباح في رحاب جامعة بنها الأهلية، وشكره على الدعم المستمر الذي يقدمه للجامعات الأهلية مشيرًا إلى الدور الهام الذي تلعبه الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج متخصصة تخدم متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات، موضحًا ما بذلته جامعة بنها الأهلية من جهود خلال الفترات الماضية بهدف استكمال الهياكل الإدارية ومناقشة اللائحة الداخلية للجامعة.

وأوضح "السعيد" أن الجامعة حرصت على عقد حوارات موسعة ضمت قامات وخبرات مختلفة من جامعة بنها الحكومية والأهلية بهدف مناقشة اللائحة الداخلية للجامعة والوصول بها إلى مرحلة التطبيق على مستوى الجامعات الأهلية باعتبارها أول جامعة أهلية يتم اعتماد اللائحة الخاصة بها.

من جهتها، أوضحت الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، أن الدولة أولت الجامعات الأهلية اهتمامًا كبيرًا  في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي، حيث تساهم الجامعات الأهلية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا موضحة أن جامعة بنها الأهلية تسعى لإعداد خريج قادر على التعامل تنافسيًا مع الكيانات الإقليمية والعالمية.

شهد اللقاء عرض تقديمي للدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، أوضح خلاله جهود الجامعة خلال الفترة الماضية، وأهم الأنشطة والإنجازات التي تحققت، كما أشار "سوسة" إلى جهود تطوير الخدمات التعليمية والبحثية فضلًا عما تقدمه الجامعة من خدمات للمجتمع المحيط بها مشيرًا إلى ما حققته الجامعة لتطوير الأنشطة الطلابية، وإطلاق العديد من الندوات والفعاليات التثقيفية والوطنية المختلفة بغرض تطوير الجوانب المعرفية والمهارية لأبناء الجامعة بجانب ترسيخ المبادئ والقيم، والمساهمة في صناعة وعي الطلاب والطالبات، وتنمية حسهم الوطني، وذلك من منطلق الدور الأساسي للجامعة في تربية وإعداد الطلاب والطالبات.

وخلال اللقاء حرص الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، على القيام بزيارة تفقدية للكليات والمعامل وقاعات المحاضرات والورش بهدف الاطمئنان على سير العملية التعليمية، مبديًا تقديره لما قامت به الجامعة من جهود لاستكمال الهياكل الإدارية وإعداد ومناقشة اللائحة الداخلية.

جامعة بنها جمال السعيد مجلس الجامعة جامعة بنها الأهلية التعليم العالي

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