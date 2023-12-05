جامعة بنها تنظم قوافل طبية وبيطرية وزراعية بقرية العمار الكبري

نظمت جامعة بنها قوافل طبية وبيطرية وزراعية بقرية العمار الكبري بمركز طوخ ضمن مبادرة "أنت الحياة"، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر.

وشارك في القافلة أطباء في مختلف التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتم الكشف الطبي على ٣٥ حالة باطنة، و٧٤ حالة أطفال، و٦١ حالة عظام بإجمالي ١٧٢ حالة.

كما قامت القافلة البيطرية بالكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد من الحيوانات وقطعان من الطيور والدواجن.

واستهدفت القافلة الزراعية توعية المزارعين بكيفية الزراعة، وكيفية الحفاظ على المحاصيل الزراعية والفاكهة من الآفات ومنها المشمش خلال فترة الزراعة وحتى الحصاد، وكذلك كيفية تحسين الإنتاجية وتسويق المحاصيل لتحقيق هامش ربح للمزارعين.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها أهمية مشاركة ودعم جامعة بنها لتحقيق أهداف مؤسسة "حياة كريمة" وتبني المبادرات التي تطلقها وخاصة القوافل المتكاملة التي تقوم بها لتقديم الخدمات التوعوية، والطبية والبيطرية، والزراعية، لسكان قري محافظة القليوبية لرفع مستوى الرعاية الصحية والوعى المجتمعى بالمحافظة.

من جانبه، قال الدكتور السيد فودة إن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل المتكاملة، يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي.