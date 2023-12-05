الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تنظم قوافل طبية وبيطرية وزراعية بقرية العمار الكبري

جامعة بنها تنظم قوافل
جامعة بنها تنظم قوافل طبية وبيطرية وزراعية بقرية العمار

نظمت جامعة بنها قوافل طبية وبيطرية وزراعية بقرية العمار الكبري بمركز طوخ ضمن مبادرة "أنت الحياة"، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري والدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر. 

وشارك في القافلة أطباء في مختلف التخصصات الباطنة والأطفال والعظام وتم الكشف الطبي على ٣٥ حالة باطنة، و٧٤ حالة أطفال، و٦١ حالة عظام بإجمالي ١٧٢ حالة.

كما قامت القافلة البيطرية بالكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد من الحيوانات وقطعان من الطيور والدواجن.

واستهدفت القافلة الزراعية توعية المزارعين بكيفية الزراعة، وكيفية الحفاظ على المحاصيل الزراعية والفاكهة من الآفات ومنها المشمش خلال فترة الزراعة وحتى الحصاد، وكذلك كيفية تحسين الإنتاجية وتسويق المحاصيل لتحقيق هامش ربح للمزارعين.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها أهمية مشاركة ودعم جامعة بنها لتحقيق أهداف مؤسسة "حياة كريمة" وتبني المبادرات التي تطلقها وخاصة القوافل المتكاملة التي تقوم بها لتقديم الخدمات التوعوية، والطبية والبيطرية، والزراعية، لسكان قري محافظة القليوبية لرفع مستوى الرعاية الصحية والوعى المجتمعى بالمحافظة.

من جانبه، قال الدكتور السيد فودة إن استمرارية إطلاق الجامعة للقوافل المتكاملة، يأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي.

جامعة بنها حياة كريمه قوافل طبية مدينة طوخ قوافل بيطرية

مواد متعلقة

"الخلافات المالية" تقود عاملًا إلى "حبل المشنقة" بالقليوبية

مستشفيات جامعة بنها تستقبل 250 حالة تسمم خلال نوفمبر

إنشاء جامعة بنها التكنولوجية بالعبور على مساحة 10 أفدنة

المرشح الرئاسى فريد زهران بالقليوبية: أطالب الناخب اختيار مرشحه حسب قناعته

محافظ القليوبية يتفقد جاهزية اللجان استعدادًا للانتخابات الرئاسية بطوخ وقها

الموافقة على 12 منحة للدول الإسلامية بجامعة بنها الأهلية

رئيس جامعة بنها يشهد بدء موسم زراعة القمح داخل المزارع

الانتهاء من جاهزية 23 مقرًا انتخابيًا لاستقبال الناخبين بكفرشكر

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

عاجل.. أول تعليق من "المصرية للاتصالات" على تعطل خدمات الإنترنت ببعض المناطق

عاجل.. وفاة ناهد فريد شوقى عن 73 عامًا

لو كان مهنيًا لنجا.. كيف أصاب أخصام عمرو أديب إعلامه فى مقتل؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

جلال حمام

انسحاب إسرائيل من غزة.. القرار الصحيح لنتنياهو

مدحت بشاى

سلامة موسى وأشاوس عصره

عبد الرحيم طايع

وجوب معالجة إسرائيل من العمى والصمم أولا!!

محمد الراعي

أسباب صحوة الزمالك.. وتراجع نتائج الأهلى

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة