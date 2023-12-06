الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

يبدأ 12 ديسمبر.. غرفة الطباعة والتغليف تشارك في المعرض الدولي "Pacprocess"

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، مشاركتها في المعرض الدولي Pacprocess 2023 كشريك استراتيجي وذلك من 12 ديسمبر إلى 14 ديسمبر 2023، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في إطار خطة الغرفة للتواجد في كافة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة بالقطاع.

 

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أنها تسعى إلى مساندة الشركات في بناء علاقات تجارية مع الشركات العارضة والتعرف على أحدث ما وصلت إليه صناعات التعبئة والتغليف وسط تطور هائل في آليات هذه الصناعة.

 


وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف، تقديم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية للاشتراك في معرض Pacprocess وذلك ضمن رؤية الغرفة للتواجد ضمن الفعاليات التي تساهم في زيادة نشاط قطاع الطباعة والتغليف في مصر وتطوير هذه الصناعة ومعرفة أحدث التكنولوجيا الحديثة في العالم.

 

وأكد المهندس نديم إلياس، أنّ Pacprocess يعتبر فرصة جيدة جدا لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض والشركات المشاركة مما سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الشركات الأعضاء بغرفة الطباعة.

الطباعة الأعضاء الشركات الأعضاء قطاع الطباعة التغليف

مواد متعلقة

"شعبة الملابس الجاهزة": أسعار المنتجات الشتوية هذا العام مناسبة للجميع

أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023 (إنفوجراف)

الغرفة التجارية بجنوب سيناء: 20 مليار دولار حجم تحويلات العاملين بالخارج المتوقعة خلال 2023

الغرف التجارية: مذكرة لرئيس مجلس الوزراء لحل النقاط الخلافية مع هيئة الدواء

اتحاد الصناعات: قطاع الصناعة يمثل عنصرًا رئيسيًا ومحوريًا فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة

وزير الصناعة يشارك باجتماعات الدورة الوزارية الـ39 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسك"

حكاية وطن.. أبرز إنجازات الدولة المصرية فى قطاع التجارة الخارجية

معدل التطور في تطور صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال 9 أشهر (انفوجراف)

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

بيان عاجل لجيش الاحتلال بعد مصرع وإصابة جنود بالجيش اللبنانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يستهدف أطراف بلدتى محيبيب وبليدا الحدوديتين فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة