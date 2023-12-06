يبدأ 12 ديسمبر.. غرفة الطباعة والتغليف تشارك في المعرض الدولي "Pacprocess"

أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات، مشاركتها في المعرض الدولي Pacprocess 2023 كشريك استراتيجي وذلك من 12 ديسمبر إلى 14 ديسمبر 2023، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في إطار خطة الغرفة للتواجد في كافة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة بالقطاع.

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أنها تسعى إلى مساندة الشركات في بناء علاقات تجارية مع الشركات العارضة والتعرف على أحدث ما وصلت إليه صناعات التعبئة والتغليف وسط تطور هائل في آليات هذه الصناعة.



وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف، تقديم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية للاشتراك في معرض Pacprocess وذلك ضمن رؤية الغرفة للتواجد ضمن الفعاليات التي تساهم في زيادة نشاط قطاع الطباعة والتغليف في مصر وتطوير هذه الصناعة ومعرفة أحدث التكنولوجيا الحديثة في العالم.

وأكد المهندس نديم إلياس، أنّ Pacprocess يعتبر فرصة جيدة جدا لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض والشركات المشاركة مما سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الشركات الأعضاء بغرفة الطباعة.