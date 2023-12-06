القاهرة الإخبارية: سكان تل أبيب يقدمون التماسًا للمحكمة ضد الجبهة الداخلية بسبب صواريخ غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن سكان تل أبيب يقدمون التماسًا للمحكمة العليا ضد الجبهة الداخلية لعدم حمايتهم من التهديدات الصاروخية.

مقتل جنديين أحدهما في غزة والآخر في حادث سيارة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل جنديين آخرين، أحدهما يقاتل في غزة والآخر في حادث سيارة، ليرتفع بذلك قتلى جنود الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 7، جراء الاشتباكات الضارية مع المقاتلين الفلسطينيين منذ صباح أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلًا عن جيش الاحتلال، أن الجندي في الكتيبة 82 باللواء السابع مدرع يهوناتان مالكا، 23 عامًا، من بئر السبع، قتل في معارك ميدانية في غزة، فيما قتل قائد وحدة في الفرقة 98 يوشاي غور هيرشبيرغ، 52 عامًا، من حافات فيليب، مشيرة إلى أن وحدته كانت المكلفة بالعثور على الأشخاص المفقودين الذين قُتلوا في حادث سيارة.