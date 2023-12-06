الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: سكان تل أبيب يقدمون التماسًا للمحكمة ضد الجبهة الداخلية بسبب صواريخ غزة

تل أبيب
تل أبيب

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن سكان  تل أبيب يقدمون التماسًا للمحكمة العليا ضد الجبهة الداخلية لعدم حمايتهم من التهديدات الصاروخية.

 

مقتل جنديين أحدهما في غزة والآخر في حادث سيارة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عن مقتل جنديين آخرين، أحدهما يقاتل في غزة والآخر في حادث سيارة، ليرتفع بذلك قتلى جنود الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 7، جراء الاشتباكات الضارية مع المقاتلين الفلسطينيين منذ صباح أمس الثلاثاء.

 

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلًا عن جيش الاحتلال، أن الجندي في الكتيبة 82 باللواء السابع مدرع يهوناتان مالكا، 23 عامًا، من بئر السبع، قتل في معارك ميدانية في غزة، فيما قتل قائد وحدة في الفرقة 98 يوشاي غور هيرشبيرغ، 52 عامًا، من حافات فيليب، مشيرة إلى أن وحدته كانت المكلفة بالعثور على الأشخاص المفقودين الذين قُتلوا في حادث سيارة.

تل أبيب إسرائيل غزة الإحتلال الإسرائيلي المقاتلين الفلسطينيين الكتيبة 82 باللواء السابع

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": وزيرا خارجية أمريكا والصين يبحثان جهود حل أزمة الشرق الأوسط

الاحتلال يقصف مدرسة تؤوى نازحين بجباليا شمال غزة

64 شهيدًا و106 جرحى فى خان يونس بقطاع غزة خلال يومين

حملة إلكترونية تطالب أعضاء الكونجرس بالتصويت ضد إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل

أمير قطر يجدد شكره لمصر والولايات المتحدة على تحقيق الهدنة فى غزة وتنفيذها

أمير قطر: المعايير والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية انتُهكت فى فلسطين

قطر: نرفض استخدام المساعدات لمحاولة تركيع الشعب الفلسطينى فى غزة

بعد شهرين من الحرب على غزة.. خلافات حادة بين أعضاء حكومة الاحتلال

الأكثر قراءة

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

عاجل|"نزل من مكتبه بالكلبشات".. تفاصيل القبض على مستشار وزير التموين و8 آخرين بشبكة فساد

بيان عاجل لجيش الاحتلال بعد مصرع وإصابة جنود بالجيش اللبنانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

أميرة عبدالكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

محمد قدري

مصطفى أمين باكيًا.. والسبب عمرو أديب

علي سعدة

المرحلة الأولى للانتخابات المصرية.. والنموذج العالمى المشرف

عبد الرحيم طايع

الأشياء التى تهم عموم المواطنين

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يستهدف أطراف بلدتى محيبيب وبليدا الحدوديتين فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من نابلس

عاجل| مصر تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة