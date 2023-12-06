الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

القومي للترجمة يطلق النسخة 11 من "كشاف المترجمين".. اعرف التفاصيل

القومي للترجمة
القومي للترجمة

‎استكمالًا لمبادرة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر؛ أعلن المركز برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن إطلاق النسخة الحادية عشر من مسابقة "كشاف المترجمين" لترجمة قصة قصيرة للأطفال بعنوان "مذكرات قميص قديم جدا" للأديب يحيى الطاهر عبدالله، وفقًا للتفاصيل التالية.

‎أولا: كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة

‎يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة، وأن تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى، ويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني [email protected] ‎بالصيغتين ملف word     وpdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي؛ علما بأن آخر موعد لتلقى مشاركات المتسابقين 15 ديسمبر 2023 ‎ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

‎ثانيًا: الجوائز

يمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم.

نبذة عن يحيى الطاهر عبد الله

يعد أحد أعلام جيل الستينيات، حيث أطلق عليه البعض "شاعر القصة القصيرة"، بعدما يحول جماليات الصعيد وحكاياته وأساطيره الخالدة إلى صور من لحم ودم، يصف فيها الموروث الشعبى لأهل الجنوب، ويرسم فيها العلاقات المليئة بالدفء والحنين التى يتسرب إلينا عبر قصصه، ولد يحيى الطاهر عبد الله فى 30 أبريل عام 1938 بقرية الكرنك بالأقصر، وقدم العديد من الأعمال البارزة فى أدب جيل الستينيات منها "الطوق والأسورة، الدف والصندوق، حكايات للأمير حتى ينام".

أصدر الراحل عددا من المجموعات القصصية والروايات، منها "ثلاث شجرات كبيرة تثمر برتقالا"، و"الدف والصندوق" 1974، و"أنا وهى وزهور العالم" 1977، و"الحقائق القديمة صالحة لإثارة الدهشة" 1977، و"حكايات للأمير حتى ينام" 1978، و"تصاوير من الماء والشمس" 1981، فضلا عن رواية "الطوق والأسورة" التى تحولت فى عام 1986 إلى فيلم سينمائى شهير أخرجه خيرى بشارة، وعن عالمنا قبل أن يتم الثالثة والأربعين بأيام، ودفن فى قريته بالأقصر.

المركز القومي للترجمة القومي للترجمة العيد القومي لمحافظة الأقصر الدكتورة كرمة سامي مذكرات قميص قديم جدا يحيى الطاهر عبدالله

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