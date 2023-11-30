بمناسبة انطلاق النسخة العاشرة.. ماذا أنتجت مسابقة "كشاف المترجمين" عن "القومي للترجمة" ؟

استكمالًا لمبادرة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتّابها، عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، أعلن المركز بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة فى الثالث والعشرين من ابريل لعام 2022، عن فتح باب المشاركة في مسابقة: “كشاف المترجمين لترجمة الإبداع القصصي”.

وتأتي المسابقة تحت رعاية وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة إيناس عبدالدايم وإيمانًا من المركز القومي للترجمة بدورهِ في اكتشاف العناصر الشبابية المتميزة في مجال الترجمة على مستوى جمهورية مصر العربية ودعمها، واقتفاء لأثر الشيخ رفاعة الطهطاوي في تخير النجباء والمبشرين من المترجمين في محافظات مصر.

وانطلقت مسابقة “كشاف المترجمين” فى بداياتها من ترجمة أي قصة أدبية عن عدد من اللغات الأجنبية للعربية؛ ولكن مع تطور نسخ المسابقة أصبحت موجهة لترجمة النصوص العربية إلى اللغة الإنجليزية؛ وذلك في إطار مستهدفات المركز القومي للترجمة لدعم الترجمة العكسية من العربية للغات أخرى؛ وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

ترجمة أعمال عن أي لغة في النسخة الأولى

وتضمنت شروط التقدم للمسابقة في نسختها الأولى أن يقوم المشارك باختيار قصة واحدة لترجمتها عن أي من اللغات التالية: (الإنجليزية- الفرنسية- الإسبانية- الألمانية- الإيطالية- الصينية- الروسية- الكورية- التركية- السواحيلية- الأردية- الفارسية) إلى اللغة العربية، على ألا يكون قد سبق ترجمة القصة من قبل.

ترجمة أعمال من الثقافة الإفريقية في النسخة الثانية

وفي إطار اهتمام المركز القومي للترجمة بنقل الأعمال الإبداعية الإفريقية وترجمتها، وبالتزامن مع احتفالات المركز باليوم العالمي لقارة أفريقيا، أطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي النسخة الثانية من مسابقة كشاف المترجمين بهدف ترجمة أعمال من الثقافة الأفريقية عن اللغتين الإنجليزية والفرنسية واللغات الإفريقية.

ترجمة نصوص شعراء الإسكندرية في النسخة الثالثة

أعلن المركز القومي للترجمة في نسخته الثالثة؛ وبمناسبة اقتراب الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية عن مسابقة تخصص لترجمة مختارات من النصوص الإبداعية لشعراء مدينة الإسكندرية وكتّابها.

ترجمة أعمال مصطفى صادق الرافعي ونبوية موسي فى نسخته الرابعة

أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسةالدكتورة كرمة سامي، عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة القليوبية وهما، الكاتب والأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي والكاتبة الكبيرة نبوية موسى.

ترجمة أعمال لطيفة الزيات فى نسخته الخامسة

احتفل المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، بمئوية الأديبة والكاتبة الدكتورة لطيفة الزيات، وأعلن المركز عن مسابقة لترجمة أحد مقالات الأديبة الراحلة وهو بعنوان (الكاتب والحرية)، من كتاب "الأدب والوطن، وذلك فى نسخته الخامسة من مسابقة "كشاف المترجمين".

ترجمة ابداعات يوسف أبو رية وصالح جودة فى النسخة السادسة

احتفل المركز خلال الأشهر الماضية بالأعياد القومية لكل من محافظة الإسكندرية، محافظة القليوبية وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الشرقية، فإن المركز، تقديرًا لدور المحافظة ومبدعيها فى اثراء الثقافة المصرية، يعلن عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة الشرقية هما: الأديب يوسف أبو رية، والشاعر صالح جودت لتذكير بأعمالهما ودورهما فى الحياة الأدبية والثقافية"فان المركز القومي للترجمة أعلن عن مسابقة لترجمة قصة قصيرة بعنوان "قمع الهوى" للأديب جار النبي الحلو.

ترجمة مقدمة كاب لعبد الوهاب المسيرى فى نسخته السابعة

في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة والذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام فإن المركز يعلن عن مسابقة لترجمة مقدمة كتاب: "رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر: سيرة ذاتية غير موضوعية" للكاتب والمفكر الكبير: عبد الوهاب المسيري.

ترجمة محاضرات الشاعر الأيرلندي ويليام بتلر ييتس فى نسخته الثامنة

أطلق المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي النسخة الثامنة من "كشاف المترجمين" والتي تأتي في إطار احتفال المركز القومي للترجمة بالتعاون مع سفارة أيرلندا بالقاهرة بمئوية فوز الشاعر الأيرلندي ويليام بتلر ييتس William Butler Yeats بجائزة نوبل في عام 1923.

وطرح المركز المسابقة لترجمة محاضرته التي ألقاها في حفل تسلمه جائزة نوبل، أو ترجمة إحدى قصائده المنشورة على شبكة الإنترنت.

ترجمة قصة لـ"جار النبى الحلو" فى النسخة التاسعة

استكمالًا لمبادرة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتابها عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية والذي يوافق 7 أكتوبر من كل عام، أطلق المركز القومى للترجمة فى نسخته الخامسة مسابقة لترجمة قصة قصيرة بعنوان "قمع الهوى" للأديب جار النبي الحلو.

ترجمة "صفقة رابحة" لامين يوسف غراب فى نسخته العاشرة

وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، في 4 نوفمبر2023 يعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن مسابقة لترجمة قصة قصيرة بعنوان "صفقة رابحة" للأديب أمين يوسف غراب.

وعن كيفية المشاركة وشروط التقديم في المسابقة:

يقوم المتسابق بتحميل النص من على موقع الصفحة الرسمية للمركز القومي للترجمة، وتكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى، وويرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الإلكتروني [email protected] بالصيغتين ملف word وpdf، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.