أخبار فاتتك|انتظام خدمة الإنترنت.. حماس ترد على "بايدن" وتفاصيل طقس اليوم

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة الصباح.

حماس ترد على مزاعم بايدن بشأن اغتصاب النساء أثناء طوفان الأقصى

ردت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” على مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن اتهام عناصر المقاومة باغتصاب النساء أثناء هجوم 7 أكتوبر.

وأعربت حماس في بيان صادر، أمس الثلاثاء، عن استنكارها بشدة لتبني الرئيس الأمريكي جو بايدن المزاعم الإسرائيلية بارتكاب الحركة "عنفا جنسيا واغتصابا" أثناء معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

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المصرية للاتصالات: انتظام خدمة الإنترنت على مستوى الجمهورية و10 جيجابايت لجميع العملاء

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، كما أكدت الشركة أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بـأحد الكابلات البحرية.

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احتمالية سقوط أمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6-12-2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 6-12-2023 من الكلمات التي تتصدر محرك البحث جوجل على مدار اليوم، لا سيما مع الشعور العام بالبرودة لذا يتحسب المواطنون لذلك بارتداء الملابس الثقيلة خوفا من الأمطار أو الإصابة بنزلات البرد.

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عبدالرحمن مجدى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه في الميركاتو الشتوى

كشف عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن حقيقة المفاوضات من جانب نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

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أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 6-12-2023

تتساءل شريحة كبيرة من الأسر المصرية عن أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء 6-12-2023 والاي استقرت عند 61 و62 جنيها للكيلو في المزرعة، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، في تصريحات تلفزيونية.

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